Caputo endureció su discurso político y aseguró que Kicillof “no va a ser presidente nunca”

Caputo descartó un eventual regreso del kirchnerismo al poder nacional

El ministro apuntó directamente contra Axel Kicillof durante un evento empresario

El funcionario defendió el rumbo económico impulsado por Javier Milei

El Gobierno busca instalar una narrativa de ruptura definitiva con el pasado kirchnerista

Caputo afirmó que “lo peor ya pasó” en materia económica

La referencia a “El Eternauta” fue utilizada para reforzar el mensaje político oficialista

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a elevar el tono político del Gobierno nacional y apuntó directamente contra el kirchnerismo durante una exposición ante empresarios en la Ciudad de Buenos Aires. En un discurso atravesado por definiciones económicas y mensajes de fuerte contenido electoral, el funcionario descartó cualquier posibilidad de regreso de ese espacio político al poder y aseguró que Axel Kicillof “no va a ser presidente nunca” en la Argentina.

Las declaraciones fueron realizadas durante un encuentro organizado por la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña, donde el titular del Palacio de Hacienda defendió el rumbo económico impulsado por la administración de Javier Milei y sostuvo que una parte mayoritaria de la sociedad ya dejó atrás las recetas asociadas al kirchnerismo.

“El kirchnerismo no es una opción en Argentina, no importa lo que pase”, afirmó Caputo frente a empresarios y dirigentes del sector privado. Acto seguido, profundizó el concepto con una frase que rápidamente adquirió repercusión política. “Puede haber un shock externo, el petróleo puede ir a 400 dólares, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en la Argentina”, lanzó.

La definición no pasó inadvertida dentro del tablero político nacional. Axel Kicillof aparece desde hace meses como una de las figuras con mayor centralidad dentro del peronismo opositor y uno de los dirigentes con proyección hacia el escenario presidencial de 2027. En ese marco, las palabras de Caputo dejaron en evidencia que el oficialismo comenzó a delinear un discurso orientado no sólo a la defensa del plan económico, sino también a confrontar directamente con quienes podrían representar una alternativa electoral en los próximos años.

Durante su intervención, el ministro insistió en que el Gobierno logró revertir una situación económica crítica sin recurrir, según destacó, a herramientas traumáticas utilizadas en otras etapas de crisis. En esa línea, aseguró que la actual gestión consiguió evitar escenarios de default, corralitos o confiscaciones, mientras avanza en un proceso de desaceleración inflacionaria.

Caputo también sostuvo que “lo peor ya pasó” y vinculó esa afirmación con indicadores que el oficialismo considera positivos, entre ellos la recuperación de los salarios reales y la mejora de determinados niveles de actividad económica. Según expresó, el modelo económico comenzaría a mostrar resultados más visibles en los próximos meses, particularmente por el aporte de sectores exportadores estratégicos.

En ese sentido, el ministro proyectó que las compras de dólares podrían ubicarse entre 17.000 y 24.000 millones de dólares en los próximos años, principalmente por el crecimiento de áreas como energía, minería y exportaciones vinculadas a recursos naturales.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de su exposición fue la referencia cultural que utilizó para reforzar su mensaje político. Caputo mencionó la serie “El Eternauta”, convertida en fenómeno de audiencia durante el último año, y tomó una de sus frases más conocidas para construir una crítica indirecta al kirchnerismo.

“Yo no vi la serie El Eternauta, donde se hizo famosa la frase ‘Lo viejo funciona’. Bueno, la mayoría de la gente en Argentina tiene en claro que lo viejo no funciona”, señaló el ministro. Y agregó: “Podrá venir otro eventualmente, no sé. Ahora, seguro no es el kirchnerismo”.

La utilización de referencias culturales dentro del discurso político se transformó en una práctica cada vez más habitual entre dirigentes oficialistas, especialmente en un contexto donde el Gobierno busca ampliar su llegada a sectores jóvenes y consolidar una narrativa de ruptura con el pasado reciente.

Las declaraciones de Caputo también reflejan un cambio en el posicionamiento político del equipo económico. Si durante los primeros meses de gestión el foco estuvo puesto casi exclusivamente en estabilizar variables macroeconómicas y sostener el ajuste fiscal, ahora comienza a observarse una participación más activa en la disputa política de mediano plazo.

En la Casa Rosada consideran que la mejora de algunos indicadores económicos les permite avanzar hacia una etapa de mayor confrontación discursiva con la oposición. En ese esquema, el kirchnerismo continúa siendo presentado como el principal adversario ideológico del Gobierno, incluso cuando dentro del oficialismo reconocen que el escenario electoral hacia 2027 todavía permanece abierto.

Mientras tanto, las palabras de Caputo vuelven a poner a Axel Kicillof en el centro de la discusión política nacional. El gobernador bonaerense mantiene un perfil activo dentro de la oposición y continúa siendo uno de los dirigentes más observados por el oficialismo a la hora de proyectar futuras disputas de poder.