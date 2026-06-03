El Gobierno flexibilizó las exigencias para identificar autopartes y neumáticos con códigos QR

El Gobierno modificó el régimen de identificación de autopartes mediante códigos QR

Los cambios fueron impulsados tras reclamos de cámaras empresarias del sector automotor

Los neumáticos podrán exhibir la información mediante códigos visibles en puntos de venta

Las ventas online deberán mostrar la información antes de concretar la compra

El Ejecutivo habilitó un período de transición para el stock fabricado o importado previamente

El nuevo sistema busca fortalecer la trazabilidad y la fiscalización de autopartes de seguridad

El Gobierno nacional introdujo una serie de modificaciones al sistema de identificación y trazabilidad de autopartes de seguridad mediante códigos QR, con el objetivo de flexibilizar algunos requisitos que habían sido establecidos originalmente y facilitar su implementación dentro del sector automotor y autopartista.

La medida fue oficializada a través de una resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, publicada este martes en el Boletín Oficial. La normativa modifica aspectos del régimen que había comenzado a regir en 2025 y que obligaba a fabricantes e importadores a incorporar sistemas digitales de identificación en componentes considerados esenciales para la seguridad vehicular.

El esquema impulsado por el Gobierno exige que determinadas autopartes cuenten con un Código QR accesible para consumidores y organismos de fiscalización. A través de ese sistema, cualquier usuario puede acceder a información vinculada al origen y características del producto, incluyendo fabricante, marca, modelo, número de certificación, país de origen y organismo certificador.

Según argumentaron desde el Ejecutivo, durante los primeros meses de aplicación del régimen surgieron distintas observaciones realizadas por cámaras empresarias y representantes del sector automotor respecto de las dificultades operativas para cumplir con algunas de las exigencias previstas inicialmente.

A partir de esos planteos, el Ministerio de Economía decidió introducir cambios específicos para determinados productos, particularmente neumáticos, donde la colocación física del código QR presentaba complicaciones técnicas y logísticas.

La nueva resolución establece que, en aquellos casos donde resulte “materialmente imposible” incorporar el código QR sobre el producto o su envase primario, la información podrá exhibirse mediante un código visible en el punto de venta o en el lugar de entrega de la mercadería.

De esta manera, el Gobierno busca sostener el objetivo de trazabilidad y control sobre las autopartes sin generar obstáculos operativos adicionales para fabricantes, importadores y comercializadores.

La normativa también incorpora precisiones sobre las ventas realizadas a través de plataformas digitales o canales de comercialización a distancia. En esos casos, la información asociada al producto deberá encontrarse disponible antes de concretar la compra mediante un enlace visible para el consumidor.

Con esta modificación, el Ejecutivo intenta adaptar el sistema de identificación a los nuevos formatos de comercialización, especialmente luego del crecimiento sostenido de las ventas online de repuestos y componentes automotores durante los últimos años.

Otro de los puntos centrales de la resolución es la creación de un período de transición para el stock existente de autopartes y elementos de seguridad. El Gobierno determinó que aquellos productos fabricados o importados antes de la entrada en vigencia del régimen podrán seguir comercializándose hasta el 1 de septiembre de 2026, siempre que hayan cumplido con las exigencias regulatorias vigentes al momento de su producción o ingreso al país.

Finalizado ese plazo, todos los productos alcanzados deberán ajustarse plenamente a las nuevas condiciones de identificación digital y trazabilidad establecidas por la normativa.

Desde el Ministerio de Economía explicaron que los cambios apuntan a mejorar las condiciones de implementación del sistema sin resignar los mecanismos de control sobre componentes vinculados a la seguridad vial.

En paralelo, remarcaron que el objetivo central continúa siendo garantizar mayor transparencia en la cadena de comercialización de autopartes y facilitar tanto la fiscalización estatal como el acceso de los consumidores a información detallada sobre los productos que adquieren.

El sistema de identificación mediante códigos QR forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Gobierno para avanzar en procesos de digitalización, trazabilidad y control dentro de distintos sectores productivos. En el caso específico de las autopartes, las autoridades consideran que estas herramientas permiten combatir irregularidades comerciales, mejorar la verificación de certificaciones y fortalecer los mecanismos de seguridad vinculados al mercado automotor.

Las modificaciones difundidas este martes también reflejan el intento oficial de equilibrar exigencias regulatorias con reclamos de sectores industriales que advertían sobre costos adicionales y dificultades técnicas para cumplir con ciertos requerimientos.

Mientras tanto, fabricantes e importadores deberán avanzar en la adecuación progresiva de sus productos a las nuevas condiciones establecidas por el régimen, en un escenario donde la trazabilidad digital comienza a consolidarse como uno de los ejes centrales de control y fiscalización en distintas actividades económicas.