Carignano cargó contra Milei, Macri y la Justicia y profundizó la interna del peronismo

Florencia Carignano aseguró que Mauricio Macri mantiene influencia sobre la Justicia

La diputada calificó a Javier Milei como un “títere” del ex presidente

El kirchnerismo volvió a denunciar persecución judicial contra Cristina Kirchner

Carignano rechazó la posibilidad de un indulto para la ex mandataria

La legisladora cuestionó la falta de definiciones políticas de Axel Kicillof

Las declaraciones profundizan las tensiones internas dentro del peronismo

La diputada nacional por Santa Fe, Florencia Carignano, volvió a elevar el tono de sus críticas contra el Gobierno nacional, el Poder Judicial y sectores del propio peronismo al asegurar que el presidente Javier Milei tiene escasa incidencia sobre la Justicia y que el verdadero poder continúa concentrado alrededor del ex presidente Mauricio Macri.

Durante una entrevista radial, la legisladora kirchnerista sostuvo que el sistema judicial argentino mantiene una fuerte influencia política y afirmó que “todos saben que Macri maneja la Justicia”. En esa línea, definió a Milei como un “títere” y consideró que varios funcionarios vinculados al área judicial responden todavía a estructuras construidas durante la administración de Cambiemos.

Entre los nombres mencionados por la diputada apareció el del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a quien vinculó políticamente con el macrismo. Las declaraciones se produjeron en un contexto de creciente confrontación entre el oficialismo y la oposición, pero también en medio de las tensiones internas que atraviesan al peronismo de cara al futuro escenario electoral.

Las críticas de Carignano se suman a una línea discursiva que el kirchnerismo sostiene desde hace años respecto del funcionamiento del Poder Judicial y de la supuesta existencia de vínculos entre determinados sectores políticos, magistrados y operadores judiciales.

En ese marco, uno de los ejes centrales de la entrevista estuvo relacionado con la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La diputada sostuvo que los procesos judiciales contra la ex mandataria tuvieron como finalidad “desordenar al peronismo” y excluirla del escenario político nacional.

Al referirse a la posibilidad de un eventual indulto presidencial, Carignano rechazó esa alternativa y aseguró que sería “injusta”, al considerar que implicaría aceptar una culpabilidad de Cristina Kirchner. En cambio, insistió en la necesidad de revisar las condenas judiciales que pesan sobre la ex mandataria, aunque advirtió que el actual funcionamiento de la Corte Suprema vuelve prácticamente imposible ese escenario.

La legisladora también dejó definiciones políticas de peso hacia el interior del peronismo. Según sostuvo, el candidato presidencial que represente al espacio en las próximas elecciones deberá expresar claramente cuál será su posición respecto a Cristina Kirchner y a la situación judicial que atraviesa la ex jefa de Estado.

En ese sentido, Carignano cuestionó a quienes evitan pronunciarse públicamente sobre la consigna “Cristina libre” y consideró que esa postura refleja temor frente al poder político y judicial. Para la diputada, resulta imposible ejercer el poder con autonomía si existe miedo a sufrir consecuencias judiciales por determinadas decisiones políticas.

Las declaraciones también incluyeron cuestionamientos hacia el gobernador bonaerense Axel Kicillof, una de las principales figuras que aparecen dentro del universo peronista con proyección nacional hacia 2027.

Si bien reconoció que el mandatario provincial podría convertirse en candidato presidencial, Carignano criticó la falta de definiciones concretas sobre temas centrales. Particularmente, sostuvo que nunca escuchó a Kicillof explicar qué haría con la deuda que la Argentina mantiene con el Fondo Monetario Internacional.

La diputada también apuntó contra los dirigentes que, según su visión, priorizan “los buenos modales” por encima de las definiciones ideológicas y programáticas. Bajo esa lógica, afirmó que no puede respaldar políticamente a un candidato si desconoce cuál sería su postura frente a cuestiones vinculadas con educación, salud, economía, empresas estatales y modelo de país.

En otro tramo de la entrevista, Carignano cuestionó a sectores del peronismo que buscan despegarse de la figura de Cristina Kirchner con el objetivo de ampliar su base electoral y captar votantes moderados o provenientes de otros espacios políticos.

Para la legisladora, esa estrategia parte de un diagnóstico equivocado y desconoce la identidad histórica del peronismo. Según expresó, intentar construir un espacio desligado del liderazgo de Cristina Kirchner implica resignar parte de la tradición transformadora que, a su entender, caracterizó al movimiento durante las últimas décadas.

Las declaraciones reflejan, además, las tensiones internas que atraviesan actualmente al peronismo, donde conviven sectores que impulsan una renovación discursiva y dirigencial con otros espacios que sostienen la centralidad política de la ex presidenta.

Mientras el oficialismo nacional profundiza su confrontación con el kirchnerismo, dentro de la oposición también comienzan a intensificarse los debates sobre liderazgo, estrategia electoral y posicionamiento frente a la situación judicial de Cristina Kirchner.