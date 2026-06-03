El nuevo fondo de despido laboral promete inyectar miles de millones al mercado financiero argentino

El Fondo de Asistencia Laboral comenzará a funcionar el 1 de noviembre

El mercado estima que el nuevo sistema aportará entre 3.000 y 5.000 millones de dólares anuales

Los fondos sólo podrán invertir en activos emitidos y negociados en Argentina

Los Cedear y otros instrumentos internacionales quedaron excluidos del esquema

La política de liquidez será uno de los aspectos más sensibles de la reglamentación

El sector financiero considera al FAL una reforma estructural para el mercado de capitales local

El mercado de capitales argentino se prepara para una transformación de magnitud a partir del próximo 1 de noviembre, fecha en la que comenzará a funcionar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los instrumentos centrales incluidos dentro de la Reforma Laboral impulsada por el presidente Javier Milei.

La puesta en marcha del nuevo esquema no sólo implicará cambios en el sistema de cobertura de indemnizaciones laborales, sino también una fuerte expansión de la liquidez y del volumen de operaciones en el mercado financiero local. Según estimaciones privadas, el mecanismo podría generar un flujo anual de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares provenientes de aportes empresariales, una cifra significativa para la dimensión actual del sistema bursátil argentino.

El esquema será administrado mediante Fondos Comunes de Inversión y fideicomisos financieros bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Aunque todavía restan definiciones regulatorias importantes, el Gobierno avanzó esta semana con la reglamentación inicial y delineó los principales criterios de funcionamiento.

Dentro del mercado financiero existe una fuerte expectativa respecto del impacto que tendrá el ingreso de estos recursos. Operadores y sociedades de bolsa consideran que los FAL podrían convertirse rápidamente en uno de los jugadores institucionales más relevantes del sistema local, modificando incluso la dinámica de determinados activos financieros.

Las principales firmas del sector ya comenzaron a preparar productos específicos para participar del nuevo esquema. Algunas sociedades de bolsa anticiparon que buscarán tener una participación activa en la administración de estos fondos apenas entren en vigencia.

Uno de los aspectos más relevantes de la reglamentación es que los recursos sólo podrán invertirse en activos emitidos y negociados en la Argentina. La normativa excluye expresamente instrumentos con activos subyacentes en el exterior, dejando afuera a los Cedear y otros vehículos vinculados a mercados internacionales.

La decisión apunta a direccionar el flujo de capitales hacia el financiamiento del mercado doméstico. De esta manera, letras, bonos soberanos, títulos provinciales, obligaciones negociables corporativas y otros instrumentos locales aparecen como los principales candidatos para captar parte de los nuevos fondos.

En el mercado estiman que la estrategia de inversión tendrá un perfil mayormente conservador. Dado que los recursos estarán destinados a afrontar potenciales indemnizaciones laborales, los administradores deberán preservar capital y mantener niveles adecuados de liquidez para responder rápidamente ante eventuales desvinculaciones.

En ese contexto, analistas financieros consideran que los instrumentos ajustados por inflación, como bonos CER o UVA, podrían convertirse en una de las principales alternativas dentro de las carteras. También se espera una fuerte presencia de activos de renta fija de corto y mediano plazo, tanto en pesos como en dólares.

La reglamentación pendiente de la CNV será clave para determinar el alcance real del sistema. Uno de los puntos más observados por el mercado es la política de liquidez que deberán mantener los fondos.

Especialistas advierten que un requisito demasiado estricto podría limitar seriamente el potencial transformador del esquema. Si la normativa obliga a mantener una porción excesiva de activos de disponibilidad inmediata, los FAL podrían terminar funcionando de manera similar a fondos money market tradicionales, perdiendo capacidad de financiamiento de largo plazo.

En cambio, una política de liquidez demasiado flexible también podría generar riesgos operativos, especialmente en momentos de tensión financiera, donde los administradores podrían verse obligados a liquidar posiciones en condiciones desfavorables para cubrir pagos por despidos.

Otro factor que mantiene en expectativa al sector es la velocidad de implementación efectiva del régimen. Si bien el potencial flujo de fondos aparece como uno de los más importantes de los últimos años para el mercado argentino, el ritmo de adhesión empresarial y algunas discusiones judiciales pendientes podrían influir sobre el volumen final de recursos administrados.

De todos modos, dentro del sistema financiero existe consenso en que el FAL representa una reforma estructural de gran impacto para el mercado de capitales argentino. Por primera vez, una porción relevante de la masa salarial privada será canalizada de manera sistemática hacia activos financieros locales.

Además de generar una nueva fuente de financiamiento para empresas y Estado, el esquema podría contribuir a ampliar la profundidad y liquidez del mercado doméstico, históricamente limitado en comparación con otros países de la región.

Mientras avanzan las definiciones regulatorias, el sector financiero sigue de cerca cada paso de la implementación. La clave estará en encontrar un equilibrio entre seguridad, liquidez y rentabilidad que permita transformar al FAL en una herramienta sostenible tanto para las empresas como para el desarrollo del mercado de capitales argentino.