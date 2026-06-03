Kicillof prohibió a sus funcionarios viajar al Mundial 2026 y endureció los controles internos

Axel Kicillof prohibió a sus funcionarios viajar al Mundial 2026

La Provincia advirtió que podría pedir renuncias ante incumplimientos

El Gobierno bonaerense realizará cruces de datos con la AFA para controlar compras de entradas

Carlos Bianco afirmó que el contexto económico exige compromiso institucional

La administración provincial organizará Fan Fest gratuitos en distintos municipios

La decisión contrasta con el viaje anunciado por el intendente santafesino Roly Santacroce

El gobernador bonaerense Axel Kicillof resolvió prohibir que ministros, funcionarios y miembros de su administración viajen al exterior para asistir al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. La medida, que fue confirmada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, apunta a evitar cuestionamientos políticos y mostrar un gesto de austeridad en medio de la compleja situación económica y financiera que atraviesa la provincia de Buenos Aires.

Según explicaron desde la administración bonaerense, la decisión será de cumplimiento obligatorio y no contempla excepciones. Incluso, advirtieron que cualquier funcionario que decida viajar igualmente podría ser desplazado de su cargo de manera inmediata.

La determinación comenzó a generar repercusiones políticas debido a la contundencia del mensaje interno enviado desde la Gobernación. El Ejecutivo provincial considera que, en el actual contexto social y económico, no resulta compatible que integrantes del gabinete o funcionarios jerárquicos abandonen sus responsabilidades para presenciar un evento deportivo en el exterior.

Carlos Bianco fue el encargado de ratificar públicamente la postura del Gobierno bonaerense. “Creo que no hay ningún funcionario al que se le ocurra viajar en este momento tan difícil de la provincia de Buenos Aires”, afirmó el ministro, quien además sostuvo que la prioridad debe estar puesta en la gestión cotidiana y en la situación que atraviesan distintos sectores sociales.

La decisión de Kicillof también incluye mecanismos de control específicos para garantizar su cumplimiento. Según trascendió, la Provincia comenzó a realizar cruces de información con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para detectar posibles compras de entradas por parte de funcionarios bonaerenses.

El objetivo es determinar si algún integrante de la administración provincial ya adquirió tickets para los partidos que disputará la Selección Argentina durante la fase inicial del torneo, donde enfrentará a Argelia, Austria y Jordania.

Desde el Gobierno señalaron que el seguimiento busca evitar situaciones que puedan derivar en cuestionamientos públicos o contradicciones con la política de austeridad que intenta transmitir la gestión provincial.

En caso de que algún funcionario ya cuente con pasajes o reservas vinculadas al Mundial, Bianco sugirió que esos tickets puedan mantenerse abiertos para ser utilizados en otro momento, particularmente durante períodos vacacionales.

La medida también busca diferenciarse de otros episodios recientes protagonizados por dirigentes políticos que anunciaron viajes al Mundial en medio de un escenario económico complejo. En ese marco, dentro del oficialismo bonaerense consideran que los cargos públicos implican responsabilidades institucionales que deben prevalecer sobre intereses personales.

Como alternativa a los viajes internacionales, la Provincia impulsará la instalación de espacios públicos para seguir los partidos de la Selección Argentina. El Gobierno bonaerense prevé organizar Fan Fest en distintos municipios, en coordinación con la AFA, con pantallas gigantes y acceso gratuito para vecinos y funcionarios.

La iniciativa busca capitalizar el clima futbolero que genera el Mundial sin que ello implique traslados al exterior por parte de integrantes del gabinete provincial. Además, desde la Gobernación sostienen que estos espacios podrían transformarse en puntos de encuentro comunitario durante el desarrollo del torneo.

Bianco reconoció públicamente su pasión por el fútbol, aunque remarcó que quienes ejercen funciones públicas deben priorizar sus obligaciones de gestión por encima de cualquier interés personal o recreativo.

La postura adoptada por Kicillof marca un fuerte contraste con otras decisiones recientes tomadas por dirigentes de distintas provincias. Uno de los casos que generó mayor repercusión fue el del intendente de la ciudad santafesina de Funes, Roly Santacroce, quien confirmó que viajará al Mundial y se ausentará durante 17 días de sus funciones para asistir a su séptima Copa del Mundo consecutiva.

El jefe comunal defendió públicamente su decisión y argumentó que el viaje representa una necesidad personal luego de años de intensa actividad política y administrativa. Para concretar su salida, solicitó una licencia formal y dejó el Ejecutivo municipal a cargo del presidente del Concejo.

Santacroce también explicó que asistirá a los partidos de la Selección Argentina en ciudades como Kansas City y Dallas, y recordó que mantiene una fuerte pasión futbolera, reflejada incluso en distintas publicaciones junto a Lionel Messi en redes sociales.

Mientras tanto, en Buenos Aires la orden política parece no dejar margen para interpretaciones. Kicillof busca evitar cualquier señal que pueda ser utilizada por la oposición para cuestionar prioridades o gastos dentro de la administración provincial en un contexto marcado por restricciones presupuestarias, tensión financiera y reclamos sociales crecientes.