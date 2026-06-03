La inflación de mayo habría cerrado debajo del 2,5%, pero las verduras amenazan la desaceleración de junio

Las consultoras privadas estiman que la inflación de mayo se ubicó entre 2,3% y 2,5%

El Gobierno apuesta a que junio marque un retorno al sendero descendente del IPC

Los combustibles y las tarifas volvieron a presionar sobre el índice general

Las verduras registraron fuertes aumentos por factores estacionales y climáticos

El tomate subió 146% en mayo dentro del segmento mayorista del Mercado Central

Las frutas ayudaron a moderar parcialmente el impacto inflacionario en alimentos

Las principales consultoras económicas coinciden en que la inflación de mayo habría mostrado una nueva desaceleración respecto de abril y se habría ubicado en un rango de entre 2,3% y 2,5%. El dato, que todavía debe ser confirmado oficialmente por el INDEC, consolidaría la tendencia descendente que el Gobierno nacional busca sostener desde hace varios meses como uno de los pilares centrales de su estrategia económica.

Según los relevamientos privados, los alimentos acompañaron esa dinámica y evolucionaron en línea con el índice general. Sin embargo, algunos componentes regulados, como combustibles y tarifas de servicios públicos, volvieron a ejercer presión sobre el costo de vida, aun cuando el Ejecutivo intentó moderar parte del impacto mediante subsidios y beneficios focalizados.

Con mayo ya cerrado, la atención del mercado se concentra ahora en junio. Allí aparece la posibilidad concreta de que el Índice de Precios al Consumidor vuelva a acercarse al 2%, un nivel que no se observa desde mediados del año pasado y que el oficialismo considera clave para fortalecer el proceso de desaceleración inflacionaria.

El escenario, al menos en principio, aparece relativamente favorable para el Gobierno. La evolución internacional del petróleo ofrece cierta tranquilidad luego de las tensiones registradas semanas atrás. Con el barril de crudo más cerca de los 90 dólares que de los picos superiores a 100 o 110 dólares alcanzados durante mayo, los combustibles podrían dejar de representar un factor de presión inmediata sobre la inflación.

Además, el Ejecutivo mantiene margen para extender el congelamiento parcial que actualmente rige sobre los precios de naftas y gasoil en caso de considerarlo necesario para sostener el sendero descendente del IPC.

Otro elemento que aporta cierta estabilidad es el comportamiento de la carne, uno de los productos históricamente más sensibles dentro de la canasta alimentaria argentina. Tras fuertes aumentos registrados durante meses anteriores, los cortes vacunos comenzaron a mostrar mayor estabilidad e incluso una oferta más agresiva en supermercados y cadenas comerciales.

En paralelo, las tarifas de servicios públicos continuarían ajustándose durante junio, aunque en niveles similares a la inflación previa. El transporte, como viene ocurriendo en los últimos meses, también aplicaría incrementos moderados por encima del índice de dos meses atrás.

Con este cuadro general, algunas consultoras privadas proyectan que la inflación de junio podría ubicarse alrededor del 2%. Sin embargo, existe un rubro específico que amenaza con alterar ese escenario: las verduras.

Durante las últimas semanas, distintos productos frutihortícolas registraron fuertes incrementos impulsados por factores estacionales, bajas temperaturas y problemas de oferta. El fenómeno comenzó a evidenciarse con fuerza hacia el cierre de mayo y parte de esos aumentos tendría efecto arrastre sobre junio.

Los datos del Mercado Central de Buenos Aires reflejan subas muy marcadas en productos esenciales de la canasta básica. El caso más impactante fue el del tomate, que aumentó 146% en mayo respecto de abril, pasando de 510 a 1.256 pesos por kilo en el segmento mayorista.

También se verificaron fuertes incrementos en otros productos como la mandarina, con un alza de 43,7%; la zanahoria, con 35,3%; y la papa, que subió 32,2%.

El comportamiento de las verduras genera preocupación entre analistas económicos debido al peso que tiene este segmento dentro del IPC elaborado por el INDEC. Aunque representa aproximadamente 2,3% del índice total, aumentos promedio del 15% podrían agregar alrededor de 0,35 puntos porcentuales a la inflación mensual.

En el mercado reconocen que buena parte de estas subas responde a cuestiones climáticas y estacionales. Sin embargo, también admiten que el fenómeno aparece en un momento particularmente sensible para el Gobierno, que intenta consolidar la desaceleración de precios luego de varios meses de relativa estabilidad cambiaria y menor tensión inflacionaria.

No todos los alimentos, de todos modos, mostraron subas. Las frutas ayudaron a moderar parcialmente el impacto de las verduras sobre el índice general. Entre las principales bajas se destacaron el limón, con una caída de 25,5%; la naranja, con una reducción de 17,8%; y la banana, que retrocedió 14%.

Entre las consultoras privadas, Equilibra estimó una inflación de mayo del 2,3%, lo que implicaría una baja de 0,3 puntos porcentuales respecto de abril. Según explicó el economista Martín Rapetti, el componente núcleo también se ubicó en torno al 2,3%.

Sin embargo, el análisis de la inflación subyacente —que excluye componentes de alta volatilidad— mostró cierta estabilidad en torno al 2,5%, reflejando que todavía persisten tensiones de fondo dentro del proceso inflacionario.