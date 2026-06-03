El Gobierno busca desactivar el conflicto universitario antes de un fallo clave de la Corte Suprema

El Gobierno intensificó las negociaciones con los rectores universitarios

La Corte Suprema analiza la demanda por la Ley de Financiamiento Universitario

Un fallo adverso podría obligar al Estado a desembolsar 2,5 billones de pesos

La Procuración del Tesoro trabaja en alternativas para evitar una derrota judicial

Los gremios docentes mantienen protestas y amenazan con nuevas medidas de fuerza

El conflicto universitario se transformó en uno de los principales focos de tensión para el oficialismo

El Gobierno nacional aceleró las negociaciones con los rectores de las universidades públicas en medio de la creciente tensión por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ante la posibilidad de un fallo adverso de la Corte Suprema que podría obligar al Estado a desembolsar alrededor de 2,5 billones de pesos.

La disputa entre el Ejecutivo y el sistema universitario se arrastra desde octubre de 2025, cuando la administración de Javier Milei decidió no aplicar la ley aprobada y ratificada por el Congreso y avanzó con una estrategia judicial para intentar frenar su implementación. Desde entonces, el conflicto derivó en protestas, medidas de fuerza, clases públicas y una fuerte confrontación política entre el Gobierno y las autoridades académicas.

Ahora, mientras la Corte Suprema analiza la demanda impulsada por las universidades, la Casa Rosada intenta abrir una instancia de negociación que permita evitar una definición judicial con fuerte impacto fiscal y político.

Según trascendió, representantes del Ejecutivo y autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) podrían reunirse durante los próximos días, aunque todavía no existe una fecha confirmada para el encuentro. Las conversaciones abarcan distintos puntos vinculados al financiamiento del sistema universitario, incluyendo salarios docentes, becas estudiantiles, partidas presupuestarias y fondos destinados a hospitales universitarios.

Dentro del Gobierno existe preocupación por el eventual costo económico de un fallo desfavorable. La demanda presentada por las universidades reclama el cumplimiento de los incrementos salariales y presupuestarios previstos en la ley, ajustados según la evolución del Índice de Precios al Consumidor.

En caso de que la Corte Suprema falle a favor de los rectores, el Estado nacional debería transferir aproximadamente 2,5 billones de pesos al sistema universitario, una cifra que el oficialismo considera incompatible con la estrategia de ajuste fiscal impulsada desde el inicio de la gestión libertaria.

Por ese motivo, la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, trabaja en el diseño de alternativas jurídicas y políticas que permitan alcanzar un acuerdo antes de que el máximo tribunal tome una decisión definitiva.

Entre las opciones analizadas por el Ejecutivo aparece la posibilidad de transferir parte de los fondos contemplados en el proyecto de financiamiento universitario presentado por el Gobierno en febrero. Aquella iniciativa proponía una recomposición salarial focalizada exclusivamente en 2025 y dejaba afuera la pérdida acumulada registrada entre diciembre de 2023 y 2024.

La propuesta oficial buscaba reducir el impacto fiscal de la ley vigente y reemplazar parcialmente el esquema aprobado por el Congreso. A cambio, el Gobierno pretende que las universidades retiren la medida cautelar presentada contra el Estado nacional y suspendan el proceso judicial actualmente en manos de la Corte Suprema.

Desde el oficialismo sostienen que un acuerdo permitiría cerrar uno de los conflictos más sensibles que enfrenta la administración de Javier Milei con el sistema educativo y evitaría una escalada de tensión política y presupuestaria durante el segundo semestre del año.

Sin embargo, desde el Consejo Interuniversitario Nacional mantienen cautela y aseguran que todavía esperan una propuesta concreta por parte del Ejecutivo. Las autoridades universitarias vienen reclamando una recomposición integral del financiamiento y sostienen que la situación presupuestaria continúa afectando el funcionamiento de las casas de estudio.

Mientras avanzan las negociaciones, los gremios docentes y no docentes mantienen las protestas y advierten que el conflicto está lejos de resolverse. La semana pasada, la Universidad de Buenos Aires realizó nuevas clases públicas en distintos puntos de la Ciudad, incluyendo una actividad central frente al Palacio de Tribunales.

A su vez, la Federación de Docentes de las Universidades llevó adelante un paro total de actividades durante 24 horas y anticipó que podrían profundizarse las medidas de fuerza al inicio del segundo cuatrimestre si no aparecen respuestas concretas sobre salarios y presupuesto.

El conflicto universitario se convirtió en uno de los focos de mayor desgaste político para el Gobierno nacional. Las movilizaciones masivas realizadas durante los últimos meses y el amplio respaldo social que mantiene la universidad pública generaron una situación incómoda para el oficialismo, que intenta sostener el ajuste fiscal sin quedar expuesto a un costo político mayor.

En ese contexto, las próximas semanas serán decisivas para determinar si el Ejecutivo logra cerrar un acuerdo con los rectores o si la disputa termina resolviéndose en la Corte Suprema con consecuencias económicas y políticas de gran magnitud.