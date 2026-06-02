Pullaro desembarca en Agroactiva mientras crecen las expectativas por una posible visita de Milei

La provincia de Santa Fe tendrá una destacada presencia en una nueva edición de Agroactiva, una de las exposiciones agroindustriales más importantes del país. El gobernador Maximiliano Pullaro participará de las actividades centrales previstas para esta semana en Armstrong, donde encabezará la presentación del espacio institucional santafesino y formará parte del acto oficial de apertura.

La confirmación fue realizada por la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, durante una conferencia de prensa desarrollada en la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, la funcionaria evitó dar precisiones sobre una de las versiones que más expectativa genera en el ámbito político y productivo: una eventual visita del presidente Javier Milei.

Durante los últimos días circularon especulaciones sobre la posibilidad de que el mandatario nacional recorra la muestra el próximo viernes. No obstante, desde la Casa Gris aclararon que, hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre su presencia en territorio santafesino.

La posible llegada de Milei coincidiría además con otra visita de peso político. El expresidente Mauricio Macri tiene previsto arribar a la capital provincial el mismo viernes para mantener reuniones con dirigentes, referentes partidarios e intendentes vinculados al PRO y otros sectores aliados.

Consultada sobre un eventual encuentro entre Pullaro y Macri, Coudannes destacó el perfil dialoguista del gobernador y dejó abierta la posibilidad de una reunión si las agendas de ambos dirigentes coinciden. La funcionaria remarcó que el mandatario santafesino mantiene una política de diálogo permanente con distintos actores políticos e institucionales.

Durante la conferencia también surgieron consultas vinculadas a la publicación de información económica y financiera de la provincia, un tema que viene siendo señalado por sectores de la oposición. Legisladores y exfuncionarios han planteado en distintas oportunidades la necesidad de contar con mayor acceso a datos oficiales sobre la situación de las cuentas públicas.

Ante esos cuestionamientos, la vocera defendió la política de transparencia del Gobierno provincial y sostuvo que la administración brinda información de manera permanente a través de distintos canales institucionales. Asimismo, reconoció que Santa Fe atraviesa un contexto económico complejo, aunque aseguró que se realizan esfuerzos para sostener servicios, programas y obras frente a la reducción de aportes y recursos provenientes de la Nación.

Otro de los temas abordados fue la situación del empleo en la construcción, un sector que muestra indicadores positivos en comparación con otras provincias. Según destacó la funcionaria, Santa Fe figura entre los distritos que lograron sostener e incluso incrementar la cantidad de puestos de trabajo en esta actividad, pese a las dificultades económicas que atraviesa el país.

Desde el Ejecutivo provincial atribuyen esos resultados a la continuidad de la obra pública como herramienta para dinamizar la economía. En ese sentido, sostienen que las inversiones en infraestructura permitieron mantener la actividad en distintos puntos del territorio santafesino y generar nuevas oportunidades laborales.

Con Agroactiva como escenario principal durante los próximos días, la atención estará puesta no sólo en las novedades del sector agroindustrial, sino también en los movimientos políticos que podrían reunir en Santa Fe a algunas de las figuras más relevantes del escenario nacional.