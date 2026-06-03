El fenómeno Miniso y el auge de los bazares asiáticos exponen nuevos hábitos de consumo en la Argentina

La llegada de Miniso generó largas filas y fuerte repercusión política y comercial

El Gobierno vinculó el fenómeno con la apertura económica impulsada por Javier Milei

Sólo una parte de los asistentes realizó compras durante la inauguración del local

Los bazares asiáticos crecieron con fuerza en distintas ciudades del país

Especialistas observan cambios de hábitos de consumo en las nuevas generaciones

El auge de estos negocios convive con la caída del poder adquisitivo de la clase media

Las largas filas registradas en la apertura del nuevo local de Miniso en Buenos Aires no sólo llamaron la atención por su masividad en un contexto de caída del consumo. También se transformaron en una postal que el Gobierno nacional aprovechó para asociar al nuevo escenario de apertura comercial e importadora impulsado por la gestión de Javier Milei.

Mientras algunos sectores celebraron el desembarco de la cadena asiática como símbolo de competencia y mayor oferta para los consumidores, otros interpretaron el fenómeno como una muestra del deterioro del poder adquisitivo y del cambio en los hábitos de compra de la clase media argentina.

El propio presidente Javier Milei se hizo eco del impacto generado por la inauguración y compartió publicaciones en redes sociales que comparaban la escena con la apertura de McDonald’s en Moscú tras la caída de la Unión Soviética. “Se cae la cortina de hierro peronista”, afirmaba uno de los mensajes replicados por el mandatario, mientras otro definía el fenómeno como “la caída del Muro de Berlín argentino”.

Sin embargo, detrás del impacto visual de las colas y del fenómeno viral en redes sociales, los números muestran una realidad más compleja. Desde Miniso reconocieron que sólo alrededor de 2.000 personas realizaron compras durante la apertura, sobre un total estimado de 5.500 asistentes al evento.

La convocatoria estuvo impulsada no sólo por la marca, sino también por actividades promocionales, descuentos especiales y la presencia de artistas vinculados al universo del K-pop y de series juveniles que atrajeron a miles de personas, muchas de las cuales ni siquiera tenían previsto consumir productos dentro del local.

Pese a ello, desde la empresa admitieron que el ticket promedio de compra superó las expectativas iniciales. El gerente de Marketing de la firma, Carlos Jamardo Arrigo, sostuvo que el interés generado por la marca responde a una “necesidad latente” de los consumidores argentinos por acceder a nuevas propuestas comerciales y productos importados.

La expansión de Miniso, sin embargo, no aparece como un hecho aislado. Detrás de la marca existe un fenómeno más amplio vinculado al crecimiento acelerado de locales de origen asiático dedicados a la venta de artículos de bazar, decoración, maquillaje, tecnología, regalería, herramientas y productos textiles.

En los últimos meses, este tipo de comercios comenzó a multiplicarse en distintas ciudades del país. Según datos de cámaras empresariales, en apenas ocho meses se abrieron más de 250 locales a nivel nacional, con presencia no sólo en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en provincias como Córdoba, Mendoza, Salta, Santiago del Estero y Buenos Aires.

El fenómeno suele ser comparado con los históricos “Todo por dos pesos” que se popularizaron durante la década del noventa, aunque con algunas diferencias. Los nuevos formatos incorporan productos de mejor calidad, una fuerte impronta visual y un componente tecnológico mucho más marcado, además de una estrategia comunicacional basada en redes sociales y experiencias de consumo.

Especialistas en comercio sostienen que también existe un cambio generacional en las formas de comprar. Los consumidores más jóvenes privilegian espacios amplios, múltiples categorías de productos y locales que concentran distintas necesidades en un solo lugar.

Al mismo tiempo, el auge de estos negocios ocurre en un contexto económico atravesado por la pérdida de poder adquisitivo y la caída del consumo masivo. Para algunos analistas, el atractivo de estos locales también radica en la posibilidad de acceder a productos relativamente económicos dentro de un escenario de restricciones presupuestarias.

La ex diputada Elisa Carrió definió el fenómeno como un “placebo chino” y sostuvo que muchos consumidores buscan mantener cierta sensación de bienestar mediante pequeñas compras de bajo costo. Según planteó, ese comportamiento refleja el deterioro de la capacidad adquisitiva de sectores medios que ya no pueden sostener otros niveles de consumo.

Desde las cámaras comerciales aseguran que la expansión de estos negocios se consolidó especialmente después de la flexibilización de importaciones impulsada por el Gobierno nacional, aunque aclaran que la tendencia ya venía desarrollándose desde años anteriores.

En paralelo, también surgieron advertencias vinculadas al control de calidad y salubridad de determinados productos importados, especialmente juguetes, maquillajes y artículos que podrían contener componentes perjudiciales para la salud.

Otro de los debates gira alrededor del impacto sobre la industria nacional. Mientras algunos sectores defienden la generación de empleo indirecto vinculada a logística, transporte y comercio exterior, otros remarcan que la producción local enfrenta crecientes dificultades para competir frente a mercadería importada de bajo costo.

Las filas frente a Miniso terminaron convirtiéndose así en mucho más que una postal comercial. Para algunos representan apertura económica y nuevas oportunidades de consumo. Para otros, son el reflejo de una sociedad que modifica sus hábitos de compra en medio de un contexto de salarios deteriorados, menor acceso al crédito y una clase media cada vez más golpeada.