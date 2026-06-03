Una encuesta ya mide fórmulas para 2027 y ubica a Patricia Bullrich como la vice favorita de Milei

Una encuesta ubicó a Patricia Bullrich como la vice favorita de Javier Milei para 2027

La fórmula Milei-Bullrich obtuvo casi el 60% de apoyo en el relevamiento

El crecimiento político de Bullrich genera tensiones dentro de La Libertad Avanza

Victoria Villarruel apareció como posible candidata opositora junto a Osvaldo Jaldo

El oficialismo ya analiza escenarios electorales pese a que faltan más de dos años para los comicios

La eliminación o modificación de las PASO sigue siendo una prioridad para el Gobierno

Aunque las elecciones presidenciales de 2027 todavía aparecen lejanas en el calendario político, dentro del oficialismo ya comenzaron las primeras especulaciones sobre el armado electoral que podría acompañar una eventual candidatura de Javier Milei en busca de la reelección. En ese escenario, una reciente encuesta abrió el debate sobre posibles fórmulas presidenciales y dejó un dato que rápidamente empezó a resonar dentro de La Libertad Avanza: Patricia Bullrich apareció como la dirigente preferida para acompañar al mandatario como candidata a vicepresidenta.

El relevamiento fue realizado por DC Consultores entre el 24 y el 27 de mayo sobre 1.980 casos efectivos y consultó a los encuestados acerca de cuál consideraban la mejor fórmula para garantizar la continuidad del actual Gobierno.

La opción Milei-Bullrich se impuso ampliamente con el 59,3% de las preferencias, muy por encima de otras alternativas medidas por la consultora. La fórmula integrada por el Presidente y la ministra Sandra Pettovello quedó en segundo lugar con el 28,1%, mientras que la combinación con Martín Menem como compañero de fórmula apenas alcanzó el 12,6%.

El resultado no pasó inadvertido dentro del oficialismo debido al creciente peso político que viene acumulando Bullrich desde su desembarco en el universo libertario. La actual ministra se consolidó durante los últimos meses como una de las figuras con mejor imagen dentro del Gobierno e incluso varias encuestas comenzaron a mostrarla con niveles de aceptación superiores a los del propio Milei.

Ese crecimiento alimentó especulaciones políticas y también tensiones internas dentro de La Libertad Avanza. En sectores cercanos a Karina Milei observan con recelo la autonomía política que comenzó a construir Bullrich, especialmente a partir de su capacidad para conservar un electorado propio y mantener influencia dentro del Senado y de los sectores más duros del oficialismo.

Pese a ello, quienes frecuentan el entorno de la ministra aseguran que Bullrich mantiene plena lealtad hacia el Presidente y descartan cualquier intento de construcción personal por fuera del proyecto libertario. Sin embargo, el peso político que adquirió en los últimos meses la convirtió en una pieza central dentro del esquema oficialista.

La encuesta también volvió a poner bajo la lupa la interna libertaria y las disputas de poder entre distintos sectores del Gobierno. La figura de Martín Menem, alineado políticamente con Karina Milei, quedó relegada dentro de las preferencias medidas por el sondeo, mientras que Bullrich apareció fortalecida en medio de las tensiones con el entorno presidencial.

El relevamiento no sólo analizó escenarios para el oficialismo. También midió posibles fórmulas opositoras y allí surgió otra sorpresa política: la aparición de Victoria Villarruel como eventual candidata presidencial asociada a sectores del peronismo.

La actual vicepresidenta, cada vez más distanciada de Javier Milei y prácticamente marginada de las decisiones centrales del Gobierno, fue incluida en una hipotética fórmula junto al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo. Contra varios pronósticos, el binomio Villarruel-Jaldo obtuvo el 40,5% de apoyo y se ubicó como la alternativa opositora más competitiva dentro del estudio.

Muy por detrás quedaron otras combinaciones vinculadas al peronismo. La fórmula Axel Kicillof-Natalia de la Sota alcanzó el 24,8%, mientras que una eventual alianza entre Kicillof y Myriam Bregman obtuvo el 22,9%.

La presencia de Villarruel dentro de escenarios opositores no parece casual. Durante los últimos meses, la vicepresidenta profundizó su perfil autónomo respecto de la Casa Rosada y comenzó a mostrar señales de construcción política propia mediante recorridas por distintas provincias y reuniones con gobernadores.

Sus encuentros con dirigentes como Ricardo Quintela, Gildo Insfrán o Gustavo Valdés alimentaron versiones sobre un posible armado político alternativo que podría incluir sectores del peronismo federal, espacios conservadores e incluso dirigentes cercanos al PRO.

Mientras tanto, dentro del Gobierno ya empezaron a discutir algunos aspectos de la estrategia electoral para 2027, aunque todavía de manera preliminar. Más allá de los nombres propios, en la Casa Rosada consideran que la situación económica será el principal factor que condicionará cualquier proyecto reeleccionista.

En ese sentido, la encuesta también consultó qué aspecto pesará más en la elección presidencial y la mayoría de los encuestados respondió que el desarrollo económico y las perspectivas de crecimiento serán determinantes para definir el voto.

Al mismo tiempo, el oficialismo mantiene otro objetivo prioritario: modificar las reglas electorales antes de 2027. La eliminación o suspensión de las PASO continúa siendo uno de los temas centrales dentro de la agenda política del Gobierno, aunque el proyecto enfrenta resistencias en el Senado y entre aliados parlamentarios.

Con ese escenario todavía abierto, las especulaciones sobre fórmulas presidenciales recién empiezan. Pero el sondeo dejó una señal clara: Patricia Bullrich aparece hoy como la dirigente mejor posicionada para acompañar a Javier Milei en una eventual búsqueda de continuidad política.