Carlos Kikuchi advirtió que el futuro de Milei dependerá del bolsillo y describió un peronismo “disperso”

Carlos Kikuchi aseguró que el futuro político de Milei dependerá de la economía

El senador afirmó que una mejora económica garantizaría la reelección del Presidente

Kikuchi cuestionó la idea de que la estabilidad macroeconómica impacte automáticamente en la gente

El legislador describió al peronismo como un espacio en “dispersión total”

También marcó diferencias con el rumbo libertario y pidió mayor protección para empresas en transición

Las internas entre Karina Milei, los Menem y Santiago Caputo siguen generando tensión en el oficialismo

El senador bonaerense Carlos Kikuchi, uno de los principales armadores políticos que tuvo Javier Milei durante el inicio de La Libertad Avanza, volvió a dejar definiciones sobre el escenario político y económico que atraviesa el país y sostuvo que el futuro electoral del oficialismo dependerá casi exclusivamente del impacto real que tengan las políticas económicas sobre la vida cotidiana de la sociedad.

El actual legislador provincial, que hoy conduce el espacio “Unión y Libertad” tras alejarse del núcleo duro libertario, aseguró que las disputas internas dentro del oficialismo tendrán un peso secundario mientras la economía muestre señales positivas y el Gobierno logre sostener respaldo social.

Durante una reciente entrevista, Kikuchi afirmó que la eventual reelección de Javier Milei en 2027 estará directamente condicionada por la situación económica y por la capacidad de la administración libertaria de trasladar la estabilidad macroeconómica al bolsillo de los ciudadanos.

“Si económicamente le va bien yo creo que se reeligen tranquilamente”, resumió el senador al analizar el escenario político que enfrenta el oficialismo de cara a los próximos años.

Sin embargo, el ex jefe de campaña de Milei también marcó diferencias con algunas de las premisas económicas que predominan dentro del núcleo libertario. Según explicó, existe una fuerte convicción en sectores del oficialismo respecto de que el ordenamiento fiscal y monetario automáticamente terminará derramando beneficios sobre la economía real.

Kikuchi se mostró más cauto frente a esa mirada y advirtió que todavía resta comprobar si la desaceleración inflacionaria y la estabilización macroeconómica logran traducirse en una mejora concreta para la población.

“La gran mayoría de la gente que hoy gana un sueldo en blanco no llega a fin de mes”, señaló el legislador, al describir las dificultades que todavía enfrentan amplios sectores asalariados pese a la reducción de la inflación registrada durante los últimos meses.

En ese sentido, sostuvo que el principal desafío político y económico del Gobierno será demostrar que el modelo libertario puede generar una recuperación efectiva de la actividad y del consumo cotidiano.

Pese a las diferencias que mantiene con algunos sectores de La Libertad Avanza, Kikuchi reconoció que actualmente no observa dentro del oficialismo una figura capaz de disputar el liderazgo político de Milei. Según planteó, el Presidente continúa siendo el principal activo electoral del espacio y concentra la mayor parte del respaldo libertario.

“El dueño de los votos es Milei”, sintetizó el senador bonaerense al referirse al esquema político interno del oficialismo.

Otro de los ejes centrales de su análisis estuvo enfocado en la situación del peronismo. Para Kikuchi, la oposición atraviesa un proceso de fuerte fragmentación y carece de un liderazgo claro capaz de ordenar al Partido Justicialista.

El legislador describió al PJ como un espacio en “dispersión total” y consideró que esa situación representa una ventaja política para el Gobierno nacional.

“En la medida en que el PJ no se ordene, no le veo demasiados problemas” al oficialismo, afirmó el senador, quien interpretó que la falta de cohesión opositora le permite a Milei conservar margen político incluso en un contexto económico todavía complejo.

Kikuchi también aprovechó la entrevista para diferenciarse ideológicamente de algunos sectores libertarios. Aunque reivindicó su pertenencia al pensamiento liberal, aclaró que su espacio no se identifica plenamente con el modelo “libertario” que expresa actualmente el Gobierno.

En particular, cuestionó la velocidad y la forma en que se impulsa el proceso de desregulación económica y sostuvo que durante las transiciones hacia mercados más abiertos el Estado debe contemplar herramientas para evitar que determinadas empresas queden completamente desprotegidas.

Según explicó, la apertura económica requiere mecanismos que permitan administrar el impacto sobre distintos sectores productivos para evitar mayores dificultades en el entramado empresarial.

Finalmente, Kikuchi se refirió a las tensiones internas que atraviesan actualmente al oficialismo y mencionó las diferencias entre el sector encabezado por Karina Milei y Martín Menem con el espacio de influencia del asesor presidencial Santiago Caputo.

Pese a ello, relativizó el impacto político de esas disputas y sostuvo que las internas quedarán relegadas mientras el Gobierno mantenga resultados económicos que sostengan el respaldo electoral.

Las declaraciones del senador reflejan una mirada compartida por distintos sectores políticos y económicos: más allá de las disputas internas o de los movimientos opositores, el verdadero examen para el oficialismo seguirá estando en la capacidad de mejorar las condiciones económicas y sociales de una población todavía golpeada por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.