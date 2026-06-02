Casi 500 allanamientos en un mes: la Provincia exhibe resultados en la lucha contra el delito y el microtráfico

El Gobierno de Santa Fe presentó un balance de las acciones desarrolladas durante mayo por la Policía de Investigaciones (PDI), destacando el volumen de procedimientos realizados y los resultados obtenidos en distintas causas vinculadas al delito complejo, el narcotráfico y otras actividades ilícitas.

El informe fue dado a conocer por el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, quien resaltó el trabajo coordinado entre fiscales, investigadores y fuerzas especializadas en todo el territorio provincial. Además, puso en valor la aplicación de la Ley de Microtráfico, una de las herramientas impulsadas por la actual gestión para reforzar la persecución de delitos relacionados con la comercialización de estupefacientes a pequeña escala.

De acuerdo con los datos oficiales, durante el último mes se llevaron adelante 498 allanamientos y requisas en distintas localidades santafesinas. Los operativos permitieron avanzar en numerosas investigaciones judiciales y derivaron en importantes secuestros de elementos considerados de interés para las causas.

Entre los resultados informados se encuentran la incautación de 312 teléfonos celulares, 32 armas de fuego, 846 municiones y 43 vehículos presuntamente vinculados con actividades delictivas. Asimismo, las actuaciones permitieron recuperar importantes sumas de dinero que se encuentran bajo análisis judicial.

En materia de narcocriminalidad, los procedimientos posibilitaron el secuestro de más de cinco kilogramos de cocaína y más de 120 kilogramos de marihuana, además de plantas de cannabis. También fueron decomisados más de 34 millones de pesos y cerca de 286 mil dólares, montos que los investigadores relacionan con maniobras ilícitas que continúan siendo objeto de investigación.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad señalaron que estos resultados reflejan el fortalecimiento de las tareas de inteligencia criminal y la coordinación entre distintas áreas del sistema de seguridad provincial.

Angelini destacó además el trabajo conjunto impulsado por la gestión encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y aseguró que existe una estrategia consolidada para enfrentar el delito en todo el territorio santafesino.

El informe también detalla una importante actividad operativa en los principales centros urbanos de la provincia. En la ciudad de Santa Fe se concretaron 57 allanamientos durante mayo, mientras que en Rosario se realizaron 46 procedimientos, cifras que reflejan la intensidad de las investigaciones en las zonas de mayor densidad poblacional.

Las autoridades sostienen que la implementación de nuevas herramientas legales y el fortalecimiento de las capacidades investigativas permiten profundizar la lucha contra las organizaciones delictivas y mejorar la respuesta del Estado frente a fenómenos vinculados al narcotráfico y otros delitos complejos.

Con estos resultados, el Gobierno provincial busca mostrar avances en una de las áreas prioritarias de su gestión y reforzar el mensaje de que la seguridad continúa ocupando un lugar central dentro de la agenda pública santafesina.