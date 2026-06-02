Santa Fe llega a Agroactiva con un paquete récord de créditos por más de $114.000 millones

La provincia de Santa Fe desembarcará en Agroactiva 2026 con una de las apuestas financieras más ambiciosas de los últimos años. En el marco de la tradicional muestra agroindustrial que se desarrollará del 3 al 6 de junio en Armstrong, el Gobierno provincial anunciará un esquema de financiamiento que supera los $114.000 millones, acompañado por beneficios destinados a impulsar la inversión y fortalecer la competitividad de los sectores productivos.

La presentación oficial tendrá lugar durante la inauguración del espacio institucional santafesino y formará parte de la estrategia impulsada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro para apuntalar la actividad económica en un contexto de recuperación y transformación productiva.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo destacaron que la propuesta busca facilitar el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas, productores agropecuarios y emprendedores, promoviendo inversiones que permitan incorporar tecnología, mejorar procesos y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

El titular de la cartera productiva, Gustavo Puccini, remarcó que el programa no se limita a una oferta financiera, sino que forma parte de una política integral orientada a respaldar a quienes producen y generan empleo en la provincia. Según explicó, el objetivo es brindar herramientas concretas para que las empresas puedan acceder a innovación tecnológica, energías renovables y capital de trabajo.

El esquema contempla la participación de entidades bancarias públicas y privadas que pondrán a disposición distintas líneas crediticias destinadas a inversión productiva, adquisición de maquinaria, financiamiento de proyectos tecnológicos, desarrollo turístico y transición energética, entre otros rubros.

Además, el Gobierno provincial implementará bonificaciones de tasas de interés de hasta el 15%, una medida que apunta a reducir los costos financieros y ampliar el acceso a los créditos para empresas y productores de diferentes escalas.

Entre las iniciativas contempladas se incluyen programas vinculados a la modernización del agro, la incorporación de herramientas digitales, la eficiencia energética y la mejora de la productividad. También se prevén líneas específicas para la compra de drones, sistemas de monitoreo, equipamiento para trazabilidad ganadera, proyectos de genética animal y vegetal, así como inversiones destinadas a reforzar la seguridad en establecimientos productivos.

Otro de los ejes centrales será el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas mediante créditos orientados al capital de trabajo, una herramienta considerada fundamental para sostener la actividad y acompañar procesos de expansión.

La propuesta busca abarcar tanto a los sectores tradicionales de la economía santafesina como a las nuevas actividades vinculadas a la innovación, la sustentabilidad y la transformación tecnológica, áreas que la Provincia considera estratégicas para el desarrollo futuro.

Con este paquete de financiamiento, Santa Fe apuesta a convertir Agroactiva en una plataforma para impulsar inversiones, fomentar la generación de empleo y consolidar el crecimiento de uno de los entramados productivos más importantes del país.