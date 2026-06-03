Santa Fe mejora sus niveles de lectura y muestra avances en la alfabetización de miles de estudiantes

La provincia de Santa Fe presentó los resultados de la segunda Evaluación Santafesina de Lectura, una medición que reflejó mejoras significativas en el desempeño de los alumnos de segundo grado y que consolida los primeros resultados del Plan de Alfabetización Santafesino Raíz, impulsado por el Gobierno provincial.

El informe fue dado a conocer en Rosario durante una actividad encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Educación, José Goity. La evaluación se realizó durante octubre de 2025 y alcanzó a cerca de 49.000 estudiantes de establecimientos públicos y privados, lo que representa casi la totalidad de la matrícula provincial de ese nivel educativo.

Los datos muestran una evolución positiva respecto de la medición anterior. La cantidad de alumnos ubicados en los niveles más avanzados de lectura aumentó más de un 22 %, mientras que los indicadores considerados críticos registraron una disminución superior al 10 %. Además, se observó una mejora en la fluidez lectora: el promedio de palabras correctamente leídas por minuto pasó de 43,2 a 50,3 entre una evaluación y otra.

Durante la presentación también participó Agustina Lenzi, representante de la organización Argentinos por la Educación, quien valoró especialmente la decisión de la provincia de difundir públicamente los resultados obtenidos y utilizarlos como herramienta para el diseño de políticas educativas.

Según señaló, contar con información precisa permite evaluar avances, identificar dificultades y orientar mejor las estrategias destinadas a mejorar los aprendizajes. En ese sentido, destacó que la experiencia santafesina ofrece una referencia concreta para medir el impacto de las acciones implementadas en materia de alfabetización.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la evaluación fue la fuerte relación detectada entre la asistencia a clases y el rendimiento lector. Los estudiantes con menor cantidad de inasistencias obtuvieron resultados considerablemente superiores a aquellos que registraron ausentismo más elevado.

De acuerdo con los datos difundidos, quienes faltaron menos de 20 días durante el ciclo lectivo alcanzaron porcentajes significativamente más altos en los niveles esperados de lectura. Por el contrario, entre los alumnos con mayor cantidad de ausencias aumentó notablemente la proporción de desempeños críticos.

Los especialistas consideran que este tipo de indicadores son fundamentales para comprender cuáles son los factores que inciden en los procesos de aprendizaje y para diseñar políticas focalizadas que permitan mejorar los resultados educativos.

Desde Argentinos por la Educación también destacaron la continuidad de las acciones desarrolladas por Santa Fe en materia de alfabetización. La entidad ya había reconocido previamente a la provincia por las iniciativas implementadas para fortalecer la comprensión lectora en los primeros años de escolaridad.

Actualmente, el Plan Raíz alcanza a unos 162.000 estudiantes de primero, segundo y tercer grado. Además, involucra a casi 10.000 docentes en procesos de capacitación y llega a alrededor de 1.700 instituciones educativas distribuidas en todo el territorio provincial.

Como parte de la estrategia, durante 2025 se distribuyeron más de 374.000 libros, una cifra que eleva a más de 900.000 los ejemplares entregados desde la puesta en marcha del programa.

Desde el Gobierno provincial sostienen que la combinación de capacitación docente, seguimiento permanente, materiales pedagógicos y evaluaciones sistemáticas permite consolidar una política educativa orientada a mejorar los aprendizajes desde los primeros años de escolaridad.

La publicación de los resultados también fue presentada como una herramienta de transparencia y rendición de cuentas, en un contexto donde no todas las jurisdicciones del país difunden este tipo de información de manera periódica. Para los especialistas, contar con datos abiertos y verificables constituye un paso clave para enriquecer el debate público y fortalecer las políticas educativas a largo plazo.