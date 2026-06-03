Aumento de la Tasa Municipal: si LLA se abstiene, evitará quedar rehén de una pelea entre el oficialismo y el PJ

La discusión por el congelamiento de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) ingresó en su etapa decisiva y amenaza con transformarse en uno de los debates políticos más importantes del año dentro del Concejo Municipal de Rafaela.

Detrás de los argumentos técnicos, las planillas de costos y las explicaciones económicas, lo que realmente se está jugando es una pulseada política entre el oficialismo de Leonardo Viotti y el peronismo, una disputa en la que La Libertad Avanza deberá decidir si toma partido o si mantiene una posición independiente.

La polémica se disparó luego de que el bloque justicialista impulsara un proyecto para suspender durante otro semestre la actualización de la UCM, evitando así que se produzca un nuevo incremento de la Tasa Municipal.

Para defender su postura, la concejal María Paz Caruso sostuvo que desde el inicio de la gestión de Leonardo Viotti la UCM acumuló una actualización del 415%, porcentaje que, según el PJ, resulta ampliamente superior a la evolución de los salarios, las ventas comerciales y la inflación acumulada.

"El vecino ya hizo su esfuerzo. Ahora el esfuerzo lo tiene que hacer el Estado", es la síntesis del planteo opositor.

Desde el peronismo también cuestionan la administración de los recursos municipales y ponen como ejemplo el déficit reflejado en la última Cuenta de Inversión, señalando que el municipio cuenta con ingresos genuinos suficientes para afrontar sus compromisos sin necesidad de seguir trasladando costos a los contribuyentes.

La respuesta de Bravino

Del otro lado, la secretaria de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino, defendió la posición del Ejecutivo y calificó de incorrectos varios de los argumentos utilizados por la oposición.

La funcionaria explicó que el congelamiento pretendido provocaría una distorsión importante entre los costos que afronta actualmente el municipio y los ingresos que percibe.

"El municipio paga a valores de mercado actuales, pero cobraría tasas calculadas sobre valores desactualizados", fue el principal argumento expuesto ante los concejales.

Además, Bravino defendió la gestión financiera del gobierno municipal y destacó las inversiones realizadas en maquinaria, equipamiento, rodados y obra pública.

Según la visión oficial, la actualización de la UCM resulta indispensable para sostener servicios, afrontar compromisos y mantener la estructura operativa del municipio.

El voto libertario, en el centro de la escena

Pero más allá de la discusión económica, toda la atención está puesta en lo que harán los concejales libertarios Fabricio Dellasanta y Milagros Zafra.

Los números son sencillos.

Si los concejales Lisandro Mársico y Carla Boidi acompañan la postura del oficialismo, este necesitará necesariamente el apoyo de al menos un concejal de La Libertad Avanza para sumar cuatro votos junto al único edil oficialista con voto, Juan Scavino.

En ese escenario la definición quedaría en manos de la presidenta del Concejo, Mabel Fossatti.

Sin embargo, para llegar a esa instancia resulta imprescindible que La Libertad Avanza no acompañe el proyecto del PJ.

Una decisión políticamente compleja

La situación no es sencilla para los libertarios.

Por un lado, acompañar al oficialismo implicaría quedar asociados a una actualización de tasas que contradice gran parte del discurso histórico construido por el espacio de Javier Milei.

La reducción de impuestos, el achicamiento del Estado y la oposición a una mayor presión tributaria forman parte de la identidad libertaria.

Pero tampoco parece simple votar junto al peronismo.

No necesariamente por el contenido del proyecto, sino por la carga simbólica que tendría compartir una votación con un espacio que Fabricio Dellasanta cuestiona permanentemente y al que suele responsabilizar por buena parte de los problemas estructurales del país.

La abstención como salida

Por ese motivo comienza a tomar fuerza una tercera alternativa.

La abstención podría ser la salida más coherente para La Libertad Avanza.

No como una forma de evitar responsabilidades.

Tampoco como una maniobra para esquivar el debate.

Sino como una manera de dejar en claro que no comparte plenamente ninguna de las dos posiciones.

Desde esa mirada, los libertarios podrían sostener que el proyecto del PJ no representa su visión económica, pero que tampoco están dispuestos a convalidar un nuevo aumento de la presión fiscal impulsado por el Ejecutivo municipal.

Abstenerse les permitiría evitar quedar atrapados en una pelea que consideran ajena.

Lo que La Libertad Avanza busca conocer es, en definitiva, cómo y en qué gasta Viotti los recursos que recauda. Los concejales libertarios vienen manteniendo una postura crítica sobre ese punto. Por eso, una eventual abstención no debería interpretarse como una forma de eludir responsabilidades, sino como una posición política sustentada en cuestionamientos concretos sobre la administración de los recursos municipales.

¿Viotti busca una excusa?

Mientras tanto, desde el Ejecutivo comenzaron a escucharse advertencias sobre las consecuencias que tendría un eventual congelamiento de la UCM.

Se habla de dificultades para sostener servicios y de complicaciones financieras futuras.

Sin embargo, desde sectores críticos de la gestión interpretan esos mensajes de otra manera.

Creen que el gobierno municipal intenta construir de antemano un argumento para explicar futuras falencias de gestión.

Porque más allá del debate por la tasa, existen problemas que vienen siendo señalados desde hace meses por los vecinos.

El transporte público continúa siendo cuestionado por su costo y eficiencia.

Las calles deterioradas siguen siendo una constante.

Persisten reclamos por tránsito, mantenimiento urbano y limpieza.

Y muchos ciudadanos consideran que, a casi tres años de gestión, las respuestas siguen siendo insuficientes.

Por eso algunos observadores entienden que el verdadero debate no pasa exclusivamente por los recursos.

La discusión de fondo es si el municipio administra correctamente los recursos que ya tiene.

Si la actualización no prospera, el oficialismo encontrará un argumento para explicar futuras dificultades.

Si prospera, tendrá menos excusas y más obligaciones de demostrar resultados.

En cualquier caso, la responsabilidad política seguirá siendo de quien gobierna.

Porque administrar una ciudad implica mucho más que reclamar mayores ingresos.

Implica transformar esos recursos en soluciones concretas para los vecinos.

Resumen: 7 puntos clave

1. El PJ propone congelar por otro semestre la Unidad de Cuenta Municipal para evitar una nueva actualización de la Tasa.

2. María Paz Caruso sostiene que los vecinos ya hicieron un enorme esfuerzo y que ahora debe hacerlo el Estado municipal.

3. Silvina Bravino rechaza esa visión y afirma que el congelamiento pondría en riesgo el equilibrio financiero del municipio.

4. El oficialismo necesita que el escenario legislativo le resulte favorable para impedir que prospere el proyecto opositor.

5. Fabricio Dellasanta y Milagros Zafra aparecen como las figuras clave para definir el resultado político de la votación.

6. La abstención surge como una alternativa coherente para La Libertad Avanza, evitando alinearse tanto con el oficialismo como con el peronismo.

7. Más allá de la tasa, el debate vuelve a poner sobre la mesa las críticas a la gestión de Leonardo Viotti y la discusión sobre la eficiencia en la administración de los recursos públicos.