La sombra de una mala administración sobrevuela la gestión Viotti: déficit de $1.800 millones pese a los fuertes aumentos

Por Carlos Zimerman

Hay una verdad que la política no puede ocultar indefinidamente: los números terminan hablando.

Y cuando los números hablan, los discursos empiezan a perder fuerza.

La gestión de Leonardo Viotti enfrenta hoy una contradicción que resulta difícil de explicar y aún más difícil de justificar. Mientras el municipio insiste en la necesidad de seguir actualizando la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) y advierte sobre las consecuencias que tendría congelar la presión tributaria, la realidad muestra que, tras una suba acumulada del 415% en la UCM, la Municipalidad terminó exhibiendo un déficit superior a los 1.800 millones de pesos.

La pregunta es tan simple como incómoda:

¿Cómo puede faltar dinero cuando nunca se les pidió tanto dinero a los vecinos?

Porque el dato central no es el déficit.

El dato central es que el déficit aparece después de uno de los mayores incrementos tributarios de los últimos tiempos.

Los rafaelinos hicieron su parte.

Pagaron más.

Mucho más.

Y lo hicieron en un contexto económico extremadamente complejo, donde el salario perdió poder adquisitivo, donde los comerciantes tuvieron que enfrentar caídas en las ventas y donde muchas familias debieron reorganizar sus gastos para llegar a fin de mes.

Sin embargo, mientras el esfuerzo privado aumentaba, el Estado municipal parece no haber logrado hacer lo propio con la administración de sus recursos.

Y allí aparece el verdadero problema.

El debate no es la tasa

El oficialismo intenta instalar que la discusión pasa por la necesidad de actualizar o no la UCM.

Pero ese no es el debate de fondo.

La verdadera discusión es otra.

¿Qué hizo el municipio con los recursos que recibió durante estos años?

Porque cuando una administración aumenta su recaudación por encima de la inflación y aun así termina con las cuentas en rojo, la explicación ya no puede buscarse únicamente en la falta de ingresos.

Hay que empezar a mirar el gasto.

Las prioridades.

Las decisiones políticas.

Y la capacidad de gestión.

Nadie discute que los costos aumentaron.

Nadie desconoce que los municipios enfrentan dificultades.

Pero tampoco puede ignorarse que Rafaela tuvo incrementos tributarios que estuvieron muy por encima de la evolución general de los precios.

Por lo tanto, si los recursos crecieron y los problemas persisten, la pregunta cambia de lugar.

Ya no es cuánto entra.

Es cómo se administra lo que entra.

La ciudad real

La política suele enamorarse de los números.

Los vecinos, en cambio, observan la realidad.

Y la realidad muestra calles deterioradas.

Problemas de tránsito cada vez más complejos.

Dificultades en el mantenimiento urbano.

Reclamos permanentes sobre distintos servicios.

Y una sensación creciente de que muchas de las promesas realizadas durante la campaña todavía siguen esperando convertirse en hechos concretos.

Por eso cuesta comprender el discurso oficial cuando intenta presentar una situación de emergencia financiera.

Porque el vecino común se pregunta algo elemental:

Si la Municipalidad recaudó mucho más, ¿por qué la ciudad no parece estar mucho mejor?

Esa pregunta puede incomodar.

Pero es legítima.

Y merece una respuesta.

El riesgo de gobernar con excusas

Da la sensación de que el gobierno municipal comenzó a preparar el terreno para justificar de antemano cualquier dificultad futura.

Si no hay actualización de la UCM, la responsabilidad será de la oposición.

Si faltan recursos, la culpa será de terceros.

Si aparecen problemas financieros, siempre existirá una explicación externa.

Pero gobernar implica algo más que encontrar responsables.

Gobernar implica hacerse cargo.

Y cuando una administración cierra un ejercicio con 1.800 millones de pesos de déficit, después de haber incrementado la presión tributaria de manera extraordinaria, las explicaciones empiezan a agotarse.

Lo que corresponde son respuestas.

Porque los vecinos tienen derecho a saber qué ocurrió con los recursos que aportaron.

Tienen derecho a exigir transparencia.

Y tienen derecho a preguntarse si el problema es realmente la falta de dinero o si estamos frente a una administración que todavía no logró encontrar el rumbo.

La política puede discutir relatos.

Los números no.

Y hoy los números proyectan una sombra que la gestión de Leonardo Viotti todavía no consigue disipar: la sombra de una mala administración.

Resumen: 7 puntos clave

1. La UCM aumentó un 415% desde el inicio de la gestión de Leonardo Viotti.

2. El incremento estuvo muy por encima de la inflación acumulada en el mismo período.

3. Los vecinos realizaron un esfuerzo económico cada vez mayor para afrontar tasas y tributos municipales.

4. Pese a ello, la Municipalidad cerró el ejercicio con un déficit superior a los $1.800 millones.

5. La discusión ya no pasa solamente por recaudar más, sino por cómo se administran los recursos existentes.

6. Persisten reclamos sobre servicios, infraestructura, tránsito y mantenimiento urbano.

7. Antes de pedir nuevos esfuerzos a los contribuyentes, el Ejecutivo debe explicar qué hizo con los recursos que ya recibió.