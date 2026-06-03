Cada 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para reconocer los beneficios sociales, ambientales y de salud que genera este medio de transporte accesible, eficiente y sostenible.



En este contexto, el Instituto para el Desarrollos Sustentable de la Municipalidad de Rafaela continúa fortaleciendo políticas y acciones orientadas a promover formas de movilidad más sustentables, impulsando acciones que favorecen el uso cotidiano de la bicicleta.



La bicicleta contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas, favorece hábitos saludables, reduce la congestión vehicular y ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, colaborando con la construcción de ciudades más amigables con el ambiente.



Desde hace años, Rafaela viene desarrollando distintas iniciativas para fomentar su utilización, entre las que se destacan: la ampliación de la red de ciclovías y ciclocarriles; la incorporación de infraestructura y mobiliario urbano para ciclistas; la realización de bicicleteadas nocturnas, ciclismo en los barrios y campañas de concientización; la capacitación en reparación y mantenimiento de bicicletas para contar con un registro de reparadores locales; y el desarrollo de propuestas educativas como Biciescuelas Argentinas, destinadas a promover una circulación segura y responsable.



Estas acciones forman parte de una política integral que busca generar condiciones adecuadas para que cada vez más personas puedan elegir la bicicleta como medio de transporte diario, contribuyendo al cuidado del ambiente y a una ciudad más sustentable.



Obras

Respecto a las ciclovías, las últimas obras fueron la conexión de norte a sur utilizando el trazado del Ferrocarril Belgrano, con 1.300 metros lineales de nueva infraestructura. En el oeste se sumó una nueva ciclovía (desde Ernesto Salva, por 500 Millas y Av. Podio, hasta el velódromo), generando mayor conexión (a través de calle Comtesse). Las nuevas ciclovías incluyen: iluminación, bancos, cestos de residuos, bicicleteros, paradas de descanso y forestación.



En relación a los ciclocarriles, Rafaela cuenta con ciclocarriles que se mantienen con obras de pintura y señalización. Esta infraestructura vial es esencial para la movilidad urbana, organizando el tránsito en la calzada que se comparte con vehículos motorizados.



Usar la bici

En este Día Mundial de la Bicicleta, se invita a toda la comunidad a reflexionar sobre los beneficios de este medio de movilidad y a incorporarlo en sus desplazamientos cotidianos siempre que sea posible.



Cada viaje en bicicleta representa una oportunidad para mejorar nuestra salud, reducir el impacto ambiental y construir una Rafaela más sostenible para las generaciones presentes y futuras.