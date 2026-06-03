Concejales y Bravino abordaron el tema de los tributos municipales

La funcionaria del gabinete municipal detalló el estado de situación financiera del municipio. Asimismo, respondió consultas de los ediles.

A raíz de un proyecto presentado para suspender la actualización semestral de la Unidad de Cuenta Municipal, los concejales mantuvieron un encuentro con Silvina Bravino, secretaria de Hacienda y Finanzas del Municipio. Fue acompañada por Marcelo Barbero, asesor del área.

El tema fundamental fue obtener información sobre el posible aumento de la U.C.M. (instrumento de cálculo que fija el valor de tasas, impuestos y contribuciones municipales).

Asimismo, la funcionaria detalló y mostró gráficos vinculados al estado de situación financiera de la municipalidad de Rafaela.

De igual manera, los ediles realizaron diferentes consultas vinculadas a la optimización de recursos, el aumento de la recaudación, la actualidad en los sueldos de empleados, gastos e ingresos en las arcas municipales y los importes de las coparticipaciones de nación y provincia.