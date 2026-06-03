Alivio para Scaloni de cara al Mundial

La Selección Argentina recibió una noticia alentadora en plena preparación para el Mundial 2026. Lionel Scaloni ya puede contar nuevamente con Cristian Romero y Julián Álvarez, quienes se recuperaron de sus respectivas lesiones y volvieron a entrenarse con normalidad junto al resto del plantel.

Los dos futbolistas, piezas fundamentales en el esquema de la Albiceleste, superaron las últimas evaluaciones médicas y respondieron de manera positiva a las exigencias físicas planteadas por el cuerpo técnico durante los entrenamientos en Kansas City.

La confirmación llegó a través de un comunicado difundido por la AFA, donde se informó que ambos jugadores completaron la práctica sin inconvenientes y quedaron oficialmente a disposición de Scaloni para los próximos compromisos.

Romero dejó atrás la lesión de rodilla

El caso más delicado era el de Cristian Romero. El defensor había sufrido una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha durante un encuentro disputado con Tottenham a mediados de abril.

Tras el diagnóstico, inició un intenso proceso de recuperación que incluyó trabajos específicos tanto en Europa como en el predio de Ezeiza. Luego de varias semanas de rehabilitación, el zaguero logró recuperar plenamente la movilidad y la estabilidad de la articulación.

Las pruebas realizadas por el cuerpo médico de la Selección confirmaron una evolución favorable, permitiéndole reincorporarse al trabajo grupal sin restricciones.

Julián Álvarez también recibió el alta

Por su parte, Julián Álvarez logró superar el esguince que arrastraba en el tobillo izquierdo, una lesión que había sufrido durante la fase final de la temporada europea.

El delantero comenzó su recuperación mientras competía en el fútbol español y completó la última etapa del tratamiento en Argentina antes de sumarse a la concentración mundialista.

Tras responder satisfactoriamente a las cargas físicas y futbolísticas, el atacante dejó atrás las molestias y volvió a entrenarse a la par de sus compañeros.

Scaloni recupera dos piezas clave

La recuperación de Romero y Álvarez representa un alivio importante para el cuerpo técnico, que podrá contar con dos futbolistas considerados esenciales dentro de la estructura campeona del mundo.

Mientras tanto, otros integrantes del plantel que continúan bajo seguimiento médico siguen evolucionando favorablemente y trabajan junto al equipo de fisioterapia para llegar en óptimas condiciones al inicio de la competencia.

Con el regreso de ambos titulares, la Selección suma tranquilidad en la recta final de la preparación y continúa ajustando detalles de cara a su estreno en la Copa del Mundo.