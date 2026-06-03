Roland Garros ya tiene a su primera semifinal: Mensik enfrentará a Zverev

Roland Garros 2026 ya tiene definida su primera semifinal masculina. El checo Jakub Mensik y el alemán Alexander Zverev avanzaron este martes a la penúltima instancia del certamen y protagonizarán un atractivo duelo por un lugar en la final del Grand Slam parisino.

Mensik sigue sorprendiendo y se metió entre los cuatro mejores

La gran revelación del torneo volvió a dar una muestra de carácter sobre el polvo de ladrillo de París. Jakub Mensik se impuso con autoridad ante el brasileño Joao Fonseca por 6-4, 6-3 y 7-6 (3), logrando la clasificación a la primera semifinal de Grand Slam de su carrera.

El joven checo mostró una notable solidez durante todo el encuentro. Con un servicio contundente y una estrategia inteligente desde el fondo de la cancha, logró neutralizar las principales armas de Fonseca, que llegaba entonado tras una destacada actuación en las rondas previas.

Mensik manejó los momentos clave del partido con gran madurez y cerró el triunfo en sets corridos para seguir alimentando su sueño en la capital francesa.

Zverev hizo valer su experiencia

En el otro encuentro de cuartos de final, Alexander Zverev confirmó su candidatura al título y eliminó al español Rafa Jódar para avanzar a una nueva semifinal en Roland Garros.

El alemán se quedó con la victoria por 7-6, 6-1 y 6-3 en un partido que comenzó parejo pero que terminó dominando con claridad gracias a su jerarquía y experiencia en este tipo de instancias.

Luego de un primer set muy disputado, Zverev elevó considerablemente su nivel, imponiendo la potencia de sus golpes y el peso de su servicio para tomar el control del encuentro y sellar el pase entre los cuatro mejores del torneo.

Se completan los cuartos de final

Con una de las semifinales ya confirmada, este miércoles se definirán los otros dos clasificados que buscarán un lugar en la gran final de Roland Garros.

Por un lado, el canadiense Félix Auger-Aliassime enfrentará al italiano Flavio Cobolli. En la otra llave habrá duelo italiano entre Matteo Berrettini y Matteo Arnaldi.

De esos encuentros saldrá la segunda semifinal del certamen, mientras que Mensik y Zverev ya esperan por su turno en una de las series más atractivas del torneo, con el talento emergente del checo frente a la experiencia de uno de los jugadores más consolidados del circuito.