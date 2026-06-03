Bajan las retenciones: el Gobierno lanza un plan de reducción de retenciones hasta 2028

En una medida de fuerte impacto para el sector productivo, el Poder Ejecutivo oficializó este martes el Decreto 423/2026, el cual establece un cronograma de bajas escalonadas en los derechos de exportación para las principales cadenas agroindustriales del país. La normativa no solo contempla rebajas inmediatas para los cultivos de invierno, sino que traza un sendero de alivio fiscal que se extenderá de forma progresiva durante los próximos dos años, alcanzando su punto máximo de beneficio a fines de 2028.

El esquema diseñado por la administración de Javier Milei distingue entre los tiempos biológicos de cada cultivo para maximizar su efecto. Para el trigo y la cebada, la reducción es instantánea, pasando del 7,5% al 5,5%, con alícuotas aún menores para productos procesados como harinas y maltas. Por el contrario, los granos de verano seguirán un ritmo gradual; el caso más emblemático es el de la soja, que reducirá su carga del 24% actual al 21% en 2027, llegando al 15% en 2028. Este beneficio también se derrama sobre sus derivados industriales, como aceites y pellets, buscando incentivar el valor agregado.

El maíz, el sorgo y el girasol también fueron integrados a esta ambiciosa reforma tributaria. Según el texto oficial, diversos productos de estas cadenas verán una caída en sus alícuotas hasta el 5,5% o incluso alcanzarán la exención total en determinadas variedades de semillas y aceites hacia el término del cronograma. Asimismo, el sector energético recibió un impulso clave: se fijó una tasa del 0% para biocombustibles elaborados con aceites alternativos (como colza o cártamo), mientras que el biodiésel de soja transitará una baja progresiva hasta el 13%.

Desde el Gobierno Nacional ratificaron que los derechos de exportación son un "impuesto distorsivo" que atenta contra el crecimiento. El objetivo central de esta política es dotar de mayor competitividad a las exportaciones argentinas, simplificar el comercio exterior y fomentar la apertura de nuevos mercados internacionales. Al fijar un horizonte claro hasta 2028, el Ejecutivo busca ofrecer previsibilidad a los productores al momento de decidir la siembra, garantizando que el beneficio fiscal esté plenamente vigente al llegar la etapa de comercialización. Esta medida, que entra en vigencia este jueves 4 de junio, se presenta como el compromiso más firme de la gestión actual para desmantelar la carga impositiva sobre el motor de la economía nacional.