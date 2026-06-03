El fin del monopolio en la VTV: los talleres privados ya pueden realizar la verificación vehicular

En un giro radical hacia la desregulación de los trámites automotores, el Gobierno Nacional oficializó este miércoles la apertura del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). A través de una resolución en el Boletín Oficial, se habilita a los talleres mecánicos particulares a competir con las plantas estatales, terminando así con un esquema de exclusividad que regía desde hace décadas en todo el país.

La reforma busca, según palabras del jefe de Gabinete Manuel Adorni, eliminar el "monopolio de las plantas de VTV" y ofrecer a los usuarios una mayor oferta de prestadores. Bajo este nuevo paradigma, cualquier taller privado que acredite solvencia técnica y administrativa podrá inscribirse en un registro centralizado administrado por la Secretaría de Transporte. Este organismo será el encargado de velar por la interoperabilidad de los datos, asegurando que cada inspección realizada en un taller de barrio impacte correctamente en la base de datos nacional.

Para garantizar la seguridad vial, la normativa exige que los talleres aspirantes cuenten con equipamiento especializado de alta precisión. Entre los requisitos indispensables figuran sistemas de control para frenos, alineación, suspensión, iluminación y emisiones contaminantes, además de instrumental para la medición de ruidos y el estado de los neumáticos. Solo aquellos establecimientos que certifiquen cumplir con estos estándares podrán emitir la documentación válida para circular, equiparando sus facultades a las de las plantas tradicionales.

Este avance se produce tras superar una etapa de frenos judiciales. Cabe recordar que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ya había intentado impulsar estos cambios en marzo, pero una medida cautelar de las cámaras del sector demoró su aplicación. Ahora, con la entrada en vigencia de la nueva normativa, se espera una transformación profunda en la experiencia de millones de automovilistas. No obstante, el éxito del plan dependerá de la adhesión de cada jurisdicción provincial, ya que las provincias mantienen la potestad final sobre la aplicación de estos controles en sus respectivos territorios. Con esta medida, el Gobierno apuesta a la modernización y a la reducción de las quejas de los usuarios por demoras y burocracia en un trámite que, hasta hoy, resultaba un dolor de cabeza para los conductores.