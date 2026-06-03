Milei quita impuestos a los alquileres: exención total de Impuesto a las Ganancias

El sector inmobiliario argentino comienza a transitar una etapa de mayor certidumbre tras la reciente reglamentación de los beneficios tributarios incluidos en la Ley de Modernización Laboral. A través del Decreto 406/2026, el Poder Ejecutivo Nacional definió los alcances de las exenciones en el Impuesto a las Ganancias, una medida que impacta directamente sobre los alquileres de vivienda y diversas operaciones de compraventa, con un efecto retroactivo que se remonta al 1° de enero de 2026.

Más allá del ahorro económico que supone para los contribuyentes, los expertos del sector coinciden en que el mayor valor de esta normativa radica en la seguridad jurídica que aporta. Al eliminar las ambigüedades interpretativas que suelen rodear a las leyes impositivas, el Gobierno ofrece ahora un marco operativo claro que busca reducir la litigiosidad y las fiscalizaciones innecesarias. Esta previsibilidad es considerada un factor determinante para atraer inversiones de largo plazo en un mercado que venía golpeado por la inestabilidad de las reglas de juego.

Entre los puntos más destacados de la reglamentación, se encuentra la exención total de Ganancias para los alquileres de casa-habitación, sin que exista un límite en la cantidad de unidades que un propietario puede poner en alquiler bajo este beneficio. Además, la norma no solo protege el valor del alquiler mensual, sino que extiende la exención a los ingresos derivados de muebles, accesorios y servicios que el propietario suministre como parte del contrato locativo. Esta amplitud en el beneficio impositivo tiene como objetivo central incentivar la oferta de viviendas permanentes, un segmento que ha sufrido una escasez crítica en los últimos años.

La medida alcanza tanto a personas humanas como a sucesiones indivisas, brindando un alivio necesario que mejora la rentabilidad de las inversiones inmobiliarias. Al establecer definiciones precisas sobre lo que se considera vivienda única y permanente, el decreto permite a los inversores evaluar riesgos con mayor exactitud y proyectar negocios bajo un horizonte de estabilidad. En un contexto donde la recuperación económica empieza a mostrar señales positivas, la eliminación de estos "ruidos" tributarios se perfila como una herramienta clave para dinamizar el mercado, fomentar la construcción y, fundamentalmente, facilitar el acceso de la población a soluciones habitacionales estables bajo reglas de juego transparentes y duraderas.