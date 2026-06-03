Estreñimiento en chicos: cuándo la alimentación deja de ser suficiente para tratarlo

El estreñimiento es uno de los problemas digestivos más frecuentes en la infancia, pero los especialistas advierten que muchas veces existe una idea equivocada sobre cómo identificarlo. No depende únicamente de cuántas veces un niño va al baño, sino principalmente de la consistencia de las deposiciones.

Los expertos señalan que el verdadero indicador de estreñimiento son las heces duras, secas y difíciles de expulsar, aunque el niño evacúe con una frecuencia considerada normal. En cambio, las deposiciones blandas y fáciles de eliminar suelen reflejar un adecuado funcionamiento intestinal.

La alimentación cumple un papel central en la prevención. Una dieta rica en frutas, verduras y una correcta hidratación favorece el tránsito intestinal y ayuda a formar heces más blandas. Los especialistas recomiendan priorizar alimentos frescos y con alto contenido de agua para mantener una buena salud digestiva.

Sin embargo, aumentar la fibra no siempre resuelve el problema. Uno de los errores más frecuentes es recurrir a suplementos sin acompañarlos de suficiente líquido. En algunos casos, esta práctica puede incluso empeorar el estreñimiento. Por eso, los profesionales destacan que la fibra proveniente de alimentos naturales suele ser más beneficiosa que los suplementos, ya que además contribuye al equilibrio de la microbiota intestinal.

Cuando los cambios en la alimentación y los hábitos no son suficientes, existen tratamientos médicos que pueden ayudar. Los laxantes osmóticos suelen ser una de las primeras opciones porque favorecen la llegada de agua al intestino y facilitan la evacuación. No obstante, cualquier tratamiento debe ser indicado por un profesional de la salud.

Los pediatras también recomiendan prestar atención a ciertas señales de alarma. Si el estreñimiento dura más de dos semanas, aparece sangre en las heces, hay dolor abdominal intenso, fiebre o distensión abdominal, es fundamental consultar al médico. Asimismo, si el niño siente mucho dolor al evacuar o no puede hacerlo, se requiere atención médica inmediata.

El estreñimiento afecta aproximadamente a uno de cada siete niños y suele presentarse con mayor frecuencia durante etapas de cambios importantes, como el inicio de la alimentación sólida o el aprendizaje del control de esfínteres.

Los especialistas coinciden en que la mejor estrategia combina una alimentación equilibrada, una adecuada hidratación, actividad física y la consulta temprana ante síntomas persistentes, evitando así complicaciones y mejorando la calidad de vida de los más pequeños.