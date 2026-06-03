La salud mental entra en el centro del debate legislativo en Santa Fe

La Cámara de Diputados de Santa Fe decidió abrir un espacio específico para analizar la situación de la salud mental en la provincia y revisar el grado de implementación del Plan Provincial de Salud Mental 2022-2028. El tratamiento de una serie de proyectos vinculados a la temática quedó postergado hasta el próximo 17 de junio, fecha en la que se desarrollará una reunión especial de la Comisión de Salud. La presidenta de la comisión, Varinia Drisun, confirmó que participarán representantes del Ministerio de Salud provincial, incluidos funcionarios del área de Salud Mental, con el objetivo de brindar información sobre las políticas en marcha y responder a las inquietudes planteadas por distintos bloques legislativos. El eje principal del debate gira en torno a una iniciativa impulsada por la diputada Claudia Balagué, acompañada por legisladores de distintos espacios políticos, que solicita al Poder Ejecutivo profundizar la aplicación de los lineamientos establecidos en la Resolución 990/2023. Dicha normativa aprobó el Plan Provincial de Salud Mental 2022-2028, concebido como una herramienta estratégica para transformar el sistema de atención y fortalecer los abordajes de salud mental y consumos problemáticos. La propuesta legislativa sostiene que es necesario avanzar de manera efectiva en la implementación de las acciones previstas por el plan, garantizando recursos humanos, financiamiento y respaldo institucional para alcanzar los objetivos fijados. Balagué destacó que el programa fue elaborado a través de un proceso participativo que involucró a distintos actores del sistema sanitario y que se encuentra alineado con los principios de la Ley Nacional de Salud Mental. Según explicó, el documento propone abandonar progresivamente modelos centrados en instituciones psiquiátricas tradicionales para consolidar estrategias comunitarias basadas en la inclusión, el respeto por los derechos humanos y la atención integral de las personas. Entre los principales desafíos identificados por el plan aparecen las diferencias regionales en el acceso a servicios especializados, la desigual distribución de equipos interdisciplinarios y las dificultades que enfrentan muchos dispositivos territoriales encargados del acompañamiento y la contención de personas con padecimientos mentales. La legisladora también remarcó que la pandemia dejó secuelas significativas en materia de salud mental, con un incremento de situaciones vinculadas al sufrimiento psíquico, los consumos problemáticos y diversas formas de violencia. En particular, alertó sobre el impacto en niños, adolescentes y jóvenes, sectores donde se registran mayores niveles de vulnerabilidad. Uno de los argumentos centrales del proyecto está relacionado con los datos recientes sobre mortalidad violenta en la provincia. Según cifras difundidas por organismos judiciales, los suicidios representan una proporción significativa de las muertes violentas registradas en Santa Fe, un fenómeno que, según los impulsores de la iniciativa, evidencia la necesidad de fortalecer las políticas preventivas y los dispositivos de acompañamiento comunitario. Los legisladores que respaldan el planteo consideran que la plena aplicación del paradigma de salud mental comunitaria exige una presencia activa del Estado en todo el territorio provincial, con servicios accesibles, equipos interdisciplinarios y redes de contención articuladas con áreas como educación, vivienda, trabajo y desarrollo social. El Plan Provincial de Salud Mental establece como metas centrales la transformación del modelo de atención, la descentralización de los servicios, la garantía de derechos para las personas con padecimientos mentales y la construcción de redes intersectoriales que favorezcan procesos de inclusión social y recuperación integral. La reunión prevista para mediados de junio permitirá conocer el estado de avance de estas políticas y podría convertirse en un punto de partida para futuras definiciones legislativas sobre una problemática que preocupa cada vez más a distintos sectores de la sociedad santafesina