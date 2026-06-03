Crece la incertidumbre por el futuro de los médicos cubanos en Venezuela

La presencia de médicos cubanos en Venezuela atraviesa un momento de incertidumbre luego de que trascendieran reportes sobre una reducción progresiva del personal sanitario enviado por La Habana al país sudamericano. La situación se produce en medio de nuevas presiones de Estados Unidos sobre los programas de cooperación internacional impulsados por el gobierno cubano.

Según informó Bloomberg, distintos centros de salud de Caracas y otras ciudades venezolanas comenzaron a registrar faltantes de personal médico, lo que generó preocupación entre pacientes que dependen de estos servicios para acceder a atención primaria. De confirmarse una retirada masiva de profesionales, el impacto podría sentirse especialmente en los sectores más vulnerables de la población.

La cooperación médica entre Cuba y Venezuela se remonta al año 2000, cuando ambos gobiernos firmaron acuerdos bilaterales que permitieron el envío de miles de profesionales de la salud a territorio venezolano. A lo largo de más de dos décadas, estas misiones se convirtieron en uno de los principales pilares de la colaboración entre ambos países.

Debido a la escasa información oficial disponible, no existen cifras precisas sobre los ingresos que recibe Cuba por estos programas. Sin embargo, diversas estimaciones independientes señalaron que las exportaciones de servicios profesionales, especialmente los vinculados a la salud, representan una de las principales fuentes de divisas para la isla.

Las misiones médicas cubanas están presentes en decenas de países y han sido objeto de debate internacional durante los últimos años. Mientras algunos gobiernos destacan su aporte a los sistemas sanitarios locales, organismos de derechos humanos y distintos informes internacionales cuestionan las condiciones laborales bajo las que trabajan algunos profesionales enviados al exterior.

En Venezuela, el programa más emblemático vinculado a la cooperación cubana fue la Misión Barrio Adentro, impulsada durante la gestión de Hugo Chávez con el objetivo de ampliar el acceso a la atención médica en sectores populares. Con el paso del tiempo, distintos informes y organizaciones denunciaron el deterioro de gran parte de la infraestructura sanitaria vinculada a ese plan.

La posible reducción de médicos cubanos en territorio venezolano se enmarca en un contexto de creciente presión diplomática y económica por parte de Estados Unidos sobre los gobiernos de Cuba y Venezuela. En los últimos meses, Washington impulsó nuevas medidas orientadas a limitar fuentes de financiamiento y reforzar controles sobre distintos mecanismos de cooperación internacional.

Mientras tanto, la situación genera interrogantes sobre el futuro de la asistencia sanitaria en numerosas comunidades venezolanas y sobre el alcance que podrían tener los cambios en uno de los programas de cooperación más importantes desarrollados por Cuba en el exterior.