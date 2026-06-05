Ernesto Sanz cuestionó al Gobierno por el caso Adorni y advirtió sobre una creciente conflictividad política

Ernesto Sanz afirmó que el caso Adorni genera un fuerte impacto político para el Gobierno

El ex senador advirtió sobre una combinación de conflictividad interna, malestar social y sospechas de corrupción

Sanz aseguró que la continuidad de Adorni dentro del Gabinete resulta “inexplicable”

El dirigente radical cuestionó la creciente polarización política en la Argentina

También planteó la necesidad de construir una alternativa opositora moderada para 2027

Las declaraciones se suman a otros cuestionamientos recientes contra el oficialismo

El ex senador nacional y ex presidente de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, lanzó duras críticas contra el Gobierno nacional al referirse a la situación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y aseguró que el episodio se transformó en un problema político de fuerte impacto para la administración de Javier Milei.

Durante una entrevista radial, el dirigente radical analizó el escenario político y sostuvo que el oficialismo enfrenta un contexto cada vez más complejo, atravesado por tensiones internas, cuestionamientos públicos y una creciente insatisfacción social.

En ese marco, Sanz consideró que la polémica alrededor de Adorni genera un nivel de repercusión difícil de contener para el Gobierno. “El caso Adorni hace tanto ruido que aturde”, afirmó el ex legislador al referirse a la controversia que rodea al funcionario nacional.

Las declaraciones se producen mientras continúan las discusiones políticas y judiciales vinculadas a presuntas inconsistencias patrimoniales y movimientos financieros atribuidos al jefe de Gabinete, situación que mantiene al oficialismo bajo presión por parte de distintos sectores de la oposición.

Sanz sostuvo que la administración libertaria atraviesa una combinación de factores que, según su visión, representan señales de alerta para el futuro político del Gobierno. Entre ellos mencionó el crecimiento del malestar social, una mayor percepción de corrupción y los conflictos internos dentro del propio oficialismo.

“Las sombras más profundas provienen desde la política”, expresó el dirigente radical, quien además remarcó que esos problemas conviven con los esfuerzos del equipo económico por sostener la estabilidad fiscal y avanzar en la desaceleración de la inflación.

En ese sentido, el ex senador aseguró que no recuerda haber visto en otros gobiernos nacionales la coincidencia simultánea de esas variables. “La insatisfacción social, la percepción de corrupción y la conflictividad interna están juntas. Yo no las había visto nunca”, afirmó.

Las declaraciones reflejan la preocupación creciente dentro de algunos sectores opositores sobre el impacto político que podrían generar las tensiones internas del oficialismo y los cuestionamientos vinculados a distintos funcionarios nacionales.

Consultado específicamente sobre la continuidad de Adorni dentro del Gabinete, Sanz fue especialmente crítico y aseguró no comprender por qué el funcionario continúa siendo respaldado por el Gobierno pese a la controversia pública.

“Para mí es inexplicable. Jamás vi en ningún gobierno una situación como esta y que lo sostengan de esta manera”, expresó.

El dirigente radical también vinculó la situación actual con un escenario de polarización política que, según sostuvo, limita la posibilidad de construir consensos amplios y profundiza la fragmentación del sistema político argentino.

En esa línea, planteó la necesidad de avanzar hacia una alternativa política distinta tanto del oficialismo libertario como de los sectores más duros del kirchnerismo. Según explicó, distintos espacios opositores deberían comenzar a construir una propuesta común de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Sanz mencionó especialmente la posibilidad de articulación entre sectores del radicalismo, el PRO, la Coalición Cívica y otras fuerzas políticas que compartan una mirada moderada y alejada de los extremos.

El ex presidente de la UCR sostuvo que el actual escenario político requiere la aparición de un espacio capaz de ofrecer previsibilidad institucional, diálogo y acuerdos de largo plazo frente a una sociedad atravesada por fuertes tensiones económicas y sociales.

Las declaraciones del dirigente radical se suman a una serie de cuestionamientos recientes provenientes de distintos referentes opositores que vienen advirtiendo sobre el impacto político de las internas dentro del oficialismo y de las polémicas vinculadas a algunos funcionarios nacionales.

Mientras tanto, el Gobierno continúa intentando sostener el foco sobre la marcha de la economía y la desaceleración inflacionaria, aunque las discusiones políticas y los conflictos internos comienzan a ocupar cada vez más espacio dentro del debate público.

En ese contexto, la situación de Manuel Adorni continúa generando repercusiones y alimentando cuestionamientos tanto dentro como fuera del arco opositor, en momentos donde el oficialismo busca preservar cohesión política y respaldo social.