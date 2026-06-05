Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de Mónaco

Franco Colapinto ya se encuentra en Mónaco para afrontar la sexta fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y dejó una frase que resume la importancia de la clasificación en uno de los circuitos más exigentes del calendario.

“Si largamos entre los diez primeros el domingo, miren la carrera; si no, ni la vean”, comentó entre risas el piloto argentino durante una entrevista con ESPN. Más allá del tono distendido, el mensaje refleja una realidad conocida en el Principado: adelantar es extremadamente difícil y una buena posición de partida suele ser determinante para aspirar a un resultado destacado.

En diálogo con Motorsport, el representante de Alpine profundizó sobre uno de los aspectos que el equipo busca mejorar. Según explicó, el rendimiento en carrera ha sido uno de los puntos fuertes de la escudería, aunque todavía existen dificultades para trasladar ese potencial a las sesiones de clasificación.

“Si analizamos las carreras anteriores, nuestra fortaleza estuvo en el ritmo de carrera. Pero en Mónaco es complicado superar autos, por lo que estamos trabajando para entender por qué no logramos ser tan competitivos en la clasificación y qué debemos mejorar para ser más fuertes los sábados”, señaló.

Una llegada a puro lujo

Colapinto arribó al Principado junto a su compañero Pierre Gasly a bordo de una embarcación Beneteau Gran Turismo 50, una de las imágenes que Alpine compartió en sus redes sociales durante la previa del fin de semana.

Además, el piloto argentino destacó el valor simbólico y deportivo que tiene la cita monegasca dentro de la máxima categoría.

“Mónaco es la carrera que todos quieren ganar. Todos apuntan a tener un buen resultado acá. Es importante para los patrocinadores, para los equipos y para todos los que forman parte de la Fórmula 1”, expresó.

Cronograma del Gran Premio de Mónaco

Viernes 5 de junio

Práctica Libre 1: 08:30

Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 6 de junio

Práctica Libre 3: 07:30

Clasificación: 11:00

Domingo 7 de junio

Carrera (78 vueltas): 10:00

Dónde ver el Gran Premio

La actividad podrá seguirse en vivo a través de:

Fox Sports

Disney+

F1 TV Pro

Con el desafío de mejorar su rendimiento en clasificación, Colapinto afrontará uno de los fines de semana más especiales de la temporada, en un circuito donde cada detalle puede marcar la diferencia entre luchar por los puntos o quedar atrapado en el tránsito del pelotón.