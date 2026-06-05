Argentina recuperó el liderato del Ranking FIFA

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina recibió una noticia alentadora: recuperó el primer puesto del Ranking FIFA y volverá a afrontar una Copa del Mundo como el equipo mejor ubicado del planeta.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se benefició de una serie de resultados inesperados registrados durante la fecha de amistosos internacionales disputada en Europa, que modificaron el orden de las principales potencias del fútbol mundial.

Uno de los resultados que impactó directamente en la clasificación fue la derrota de Francia ante Costa de Marfil por 2 a 1. A ello se sumó el sorpresivo empate 1 a 1 entre España e Irak, un resultado que también tuvo incidencia en la tabla de posiciones elaborada por la FIFA.

Tras la actualización de los puntajes, Argentina alcanzó los 1.874,81 puntos y se ubicó en el primer lugar del escalafón mundial. España quedó como escolta con 1.873,01 unidades, mientras que Francia descendió al tercer puesto con 1.869,43.

Más allá de la satisfacción que representa liderar el ranking internacional, en las últimas horas comenzó a circular un dato estadístico que despertó todo tipo de comentarios entre los aficionados. Desde que la FIFA implementó este sistema de clasificación, ninguna selección logró conquistar la Copa del Mundo llegando al torneo como número uno del ranking.

Esa particularidad se convirtió en una especie de “maldición” para las selecciones favoritas y tuvo entre sus antecedentes más recientes a Alemania en 2018 y a Brasil en 2022, equipos que arribaron a sus respectivos Mundiales encabezando la clasificación pero no lograron quedarse con el título.

Con el liderazgo recuperado y la ilusión intacta, la Selección Argentina iniciará su camino en el Mundial 2026 con la responsabilidad de defender su condición de campeona vigente y el desafío de romper una estadística que persigue a quienes llegan a la máxima cita del fútbol desde lo más alto del Ranking FIFA.