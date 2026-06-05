El Banco Central vuelve a mover fichas para contener al dólar y calmar al mercado

El mercado cambiario comenzó junio con una leve presión alcista sobre el dólar, pero la reacción de las autoridades monetarias no tardó en llegar. Tras varios días de tensión, la cotización minorista retrocedió cinco pesos este jueves y cerró en $1.455, luego de haber acumulado una suba cercana al 1,7% desde el inicio del mes.

Aunque el incremento registrado en las primeras ruedas de junio fue moderado y ubicó al tipo de cambio en niveles similares a los observados a comienzos de año, distintos operadores financieros detectaron señales de una mayor participación oficial para evitar movimientos bruscos en el mercado.

Las miradas se concentraron especialmente en el segmento de dólar futuro, donde diversos analistas consideran que el Banco Central volvió a intervenir luego de que días atrás sus autoridades aseguraran que habían cerrado sus posiciones en ese mercado.

Los contratos de dólar futuro permiten fijar expectativas sobre la evolución del tipo de cambio en los próximos meses y son una herramienta clave para medir el humor de los inversores. Durante las últimas ruedas, el comportamiento de las cotizaciones generó sospechas de que el organismo monetario habría retomado operaciones para moderar las expectativas de devaluación.

Según especialistas del sector, los precios observados en los contratos con vencimiento en junio mostraron señales compatibles con una oferta importante de cobertura cambiaria, lo que habría contribuido a limitar la presión alcista sobre la divisa.

Pero la actividad oficial no se habría concentrado únicamente en el mercado de futuros. Analistas privados también advirtieron movimientos relevantes en los bonos ajustados por la evolución del dólar oficial, conocidos como instrumentos dólar linked.

El fuerte incremento en el volumen operado de algunos de estos títulos durante las últimas jornadas alimentó la percepción de que organismos públicos habrían participado activamente para ofrecer cobertura cambiaria y contener expectativas de una aceleración del tipo de cambio.

En el mercado interpretan estas acciones como una señal de que las autoridades no están dispuestas a tolerar movimientos desordenados en la cotización del dólar y buscan mantener la estabilidad cambiaria en una etapa considerada clave para el programa económico.

Otro elemento que llamó la atención fue la variación en el ritmo de compras de divisas por parte del Banco Central. Mientras en algunas jornadas la entidad adquirió montos significativos para fortalecer sus reservas, en otras redujo considerablemente su participación cuando la presión sobre el dólar se intensificó.

Los operadores consideran que esta conducta refleja una estrategia más flexible, orientada a equilibrar la acumulación de reservas con la necesidad de evitar sobresaltos en el mercado cambiario.

De cara a las próximas semanas, los analistas seguirán de cerca la evolución de las operaciones financieras en pesos y la posible reaparición de estrategias de inversión conocidas como carry trade, que buscan aprovechar las tasas de interés locales para obtener rendimientos en dólares.

La respuesta de los inversores a las recientes señales oficiales será determinante para establecer si el mercado considera suficiente el esfuerzo del Banco Central para mantener bajo control las expectativas cambiarias durante los próximos meses.