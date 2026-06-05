Golpe estratégico: Ucrania asegura haber destruido bases clave de drones rusos en Donetsk

Las fuerzas ucranianas llevaron adelante una nueva ofensiva con drones contra objetivos militares en la región de Donetsk, territorio actualmente bajo control ruso. Según informaron fuentes oficiales de Ucrania, los ataques estuvieron dirigidos contra instalaciones utilizadas para el lanzamiento de aeronaves no tripuladas empleadas por Moscú en operaciones contra territorio ucraniano.

De acuerdo con un comunicado difundido por una unidad especializada en sistemas no tripulados, la operación tuvo como objetivo desmantelar infraestructura vinculada al despliegue de drones de ataque. Las autoridades ucranianas señalaron que las acciones fueron parte de una estrategia sostenida destinada a reducir la capacidad operativa de las fuerzas rusas en la zona.

Entre los blancos alcanzados se encontraron áreas de lanzamiento, vehículos destinados al transporte de drones y personal militar presuntamente involucrado en las tareas de preparación y despegue de estas aeronaves.

Asimismo, el reporte indicó que también resultaron dañadas instalaciones logísticas consideradas clave para el abastecimiento de las tropas. Entre ellas se mencionan depósitos de combustible, estaciones de suministro, centros de apoyo técnico y almacenes donde se guardaba material bélico y municiones.

La ofensiva se enmarca en el contexto de la guerra que mantiene enfrentados a Rusia y Ucrania desde hace más de tres años, en un escenario donde el uso de drones se ha convertido en una herramienta fundamental para ambos bandos, tanto en tareas de vigilancia como en operaciones de ataque de largo alcance.

Hasta el momento, las autoridades rusas no difundieron una evaluación oficial sobre los daños reportados por Ucrania.