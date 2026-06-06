El clima vuelve a poner en jaque el equilibrio cambiario del Gobierno

La cosecha récord fue clave para reforzar reservas y sostener el dólar

El ingreso de divisas del agro apuntaló la estrategia cambiaria oficial

La posible llegada de un “Súper Niño” genera preocupación sobre la próxima campaña

El Gobierno observa con atención el impacto climático sobre las exportaciones

Las reservas y la estabilidad cambiaria dependen en gran medida del flujo de dólares del campo

Una menor liquidación agroexportadora podría reactivar tensiones sobre dólar e inflación

La fuerte recuperación del agro durante el último ciclo productivo se convirtió en una pieza central del esquema económico del Gobierno. La cosecha récord y el elevado ingreso de divisas provenientes de las exportaciones permitieron apuntalar las reservas del Banco Central, sostener las compras oficiales en el mercado cambiario y mantener cierta estabilidad del dólar en términos reales, uno de los objetivos prioritarios de la administración nacional en su estrategia de desaceleración inflacionaria.

Durante buena parte del año, el flujo de liquidaciones del complejo agroexportador funcionó como un soporte determinante para el frente cambiario. El ingreso de dólares no sólo fortaleció la posición de reservas, sino que también ayudó a reducir tensiones sobre los distintos tipos de cambio financieros y a contener expectativas de devaluación. En paralelo, el Gobierno logró sostener una relativa calma cambiaria en un contexto todavía atravesado por altos niveles de inflación y por la necesidad de consolidar el proceso de estabilización macroeconómica.

Sin embargo, ese escenario comienza a enfrentar nuevos factores de incertidumbre. El principal foco de atención está puesto en la evolución climática hacia el verano y en la creciente probabilidad de consolidación del fenómeno de El Niño, que podría incluso derivar en un evento de intensidad extraordinaria, conocido como “Súper Niño”.

Las proyecciones meteorológicas internacionales empezaron a encender señales de alerta sobre el impacto que un fenómeno de estas características podría tener sobre la próxima campaña gruesa. Aunque El Niño suele generar mayores niveles de lluvias en amplias zonas agrícolas de la Argentina, los especialistas advierten que un episodio extremo también puede provocar excesos hídricos, anegamientos y dificultades operativas para la siembra y la cosecha.

En ese contexto, la preocupación no se limita únicamente al volumen de producción agrícola. La mirada oficial está puesta, sobre todo, en el flujo de divisas que podría ingresar durante 2027 y en la capacidad del sector agroexportador para sostener el aporte de dólares que necesita la economía argentina para mantener cierta estabilidad financiera y cambiaria.

La dependencia del esquema económico respecto del ingreso de divisas provenientes del campo volvió a quedar en evidencia durante los últimos meses. El Banco Central pudo recomponer parte de sus reservas gracias al mayor ingreso de dólares comerciales, mientras que la estabilidad relativa del mercado cambiario se apoyó en gran medida en esa oferta sostenida de divisas.

Por eso, cualquier amenaza sobre la próxima campaña agrícola adquiere una dimensión mucho más amplia que la estrictamente productiva. Un deterioro en las perspectivas de exportación podría traducirse en menores ingresos fiscales, más presión sobre las reservas internacionales y un aumento de las tensiones cambiarias en un escenario todavía sensible.

A su vez, el comportamiento del dólar mantiene un vínculo directo con la dinámica inflacionaria. La estabilidad cambiaria fue uno de los principales instrumentos utilizados por el Gobierno para moderar la aceleración de precios, especialmente en bienes transables y productos sensibles al costo de importación. En consecuencia, una eventual reducción en el flujo de divisas podría alterar ese equilibrio y reabrir presiones sobre los precios internos.

Mientras tanto, en el mercado comienzan a seguir de cerca los informes climáticos y las proyecciones productivas para la próxima campaña. La evolución del clima aparece ahora como un factor determinante para las expectativas económicas de los próximos meses, en momentos en que el oficialismo apuesta a consolidar la desaceleración inflacionaria y fortalecer la acumulación de reservas.

El desafío para el Gobierno será sostener la estabilidad cambiaria en un contexto donde el clima podría volver a condicionar, una vez más, buena parte del rumbo económico argentino.