Santa Fe apuesta al mundo: lanzan una nueva edición del Business Forum con alcance internacional

El Gobierno de Santa Fe presentó oficialmente una nueva edición del Santa Fe Business Forum (SFBF), un encuentro que busca fortalecer la inserción internacional de las empresas provinciales y consolidar a la provincia como un actor clave en el comercio global. El lanzamiento se realizó en el marco de Agroactiva 2026 y contó con la participación de funcionarios, empresarios y referentes del sector productivo.

La tercera edición del foro se desarrollará entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre, con sede principal en Rosario y una importante novedad: por primera vez incorporará actividades en la ciudad de Santa Fe, ampliando así su alcance territorial y reforzando el perfil federal de la iniciativa.

El anuncio se llevó a cabo en el espacio institucional que la provincia montó en Agroactiva, donde el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó la importancia estratégica del encuentro para las pequeñas y medianas empresas santafesinas.

Según explicó el funcionario, el foro reunirá a más de 250 compradores provenientes de 40 países, quienes mantendrán reuniones comerciales con firmas locales interesadas en expandir sus negocios hacia mercados internacionales.

Puccini subrayó además que se trata de una propuesta inédita en el país por la magnitud de la inversión pública destinada a facilitar vínculos comerciales directos entre empresas santafesinas y potenciales clientes del exterior.

El ministro señaló que este tipo de encuentros permiten acelerar procesos de internacionalización que, de otra manera, demandarían años de gestiones y elevados costos para las empresas. En pocos días, los participantes tendrán la posibilidad de concretar contactos comerciales con actores estratégicos de distintos mercados del mundo.

La política de promoción internacional forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la gestión provincial para potenciar la competitividad de las empresas santafesinas. En ese sentido, el Gobierno también desarrolla programas de capacitación destinados a preparar a las firmas para afrontar procesos de exportación y expansión internacional.

Por su parte, la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, destacó que la presentación del foro en Agroactiva representa una oportunidad ideal para llegar a empresarios y emprendedores vinculados a la producción, en una de las exposiciones agroindustriales más importantes de América Latina.

La funcionaria aseguró que el Business Forum se ha convertido en una herramienta fundamental para conectar a las empresas locales con oportunidades de negocios globales y adelantó que la edición 2026 pondrá especial énfasis en sectores considerados estratégicos para el crecimiento económico de la provincia.

Entre ellos mencionó actividades relacionadas con la minería, el gas y el petróleo, áreas que generan nuevas demandas industriales y abren posibilidades de participación para empresas proveedoras de bienes y servicios radicadas en Santa Fe.

La agenda prevista para esta edición incluirá rondas internacionales de negocios, conferencias especializadas, paneles temáticos, espacios dedicados a la innovación y actividades orientadas al networking empresarial. También participarán universidades, cámaras sectoriales y organismos vinculados al desarrollo económico y comercial.

Con el objetivo de ampliar la participación de empresas de toda la provincia, el Gobierno santafesino realizará durante junio una serie de presentaciones informativas en distintas localidades. El cronograma comenzará en Avellaneda y Rafaela, continuará en la ciudad de Santa Fe y Rosario, y seguirá por Venado Tuerto, Armstrong y Casilda.

Desde la organización destacan que esta recorrida permitirá acercar la propuesta a empresarios de cada región y fomentar una participación más amplia en las actividades previstas para el encuentro de septiembre.

El lanzamiento del Santa Fe Business Forum se produjo además en un contexto de fuerte presencia institucional de la provincia en Agroactiva 2026. Este año, Santa Fe participa con más de 200 empresas, pymes, organismos e instituciones distribuidas en un espacio de casi 14 mil metros cuadrados donde convergen producción, innovación, turismo, cultura y gastronomía.

Dentro de ese marco también se desarrollan las tradicionales Rondas de Negocios Internacionales, consideradas una antesala del Business Forum y una muestra concreta de la estrategia provincial orientada a generar nuevas oportunidades de exportación y fortalecer la presencia de las empresas santafesinas en mercados internacionales.

Con esta nueva edición, Santa Fe busca consolidar un modelo de promoción comercial que permita ampliar mercados, atraer inversiones y posicionar a la provincia como una referencia nacional en materia de internacionalización productiva.