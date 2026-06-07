La industria enfrenta una caída del consumo y crecen los problemas para pagar gastos básicos

La caída del consumo es la principal preocupación de las empresas industriales

Casi la mitad de las firmas registró problemas para afrontar pagos

Las ventas internas y la producción continúan mostrando retrocesos

Las pymes aparecen como el sector más afectado por la crisis de demanda

Crece la preocupación empresaria por el avance de productos importados

La recuperación económica todavía no logra trasladarse plenamente a la industria

Mientras el Gobierno celebra la desaceleración de la inflación y exhibe algunos signos de recuperación en determinados indicadores económicos, el panorama dentro del sector industrial continúa marcado por la preocupación. La caída del consumo interno, el deterioro de las ventas y las crecientes dificultades financieras de las empresas configuran un escenario que mantiene en alerta a buena parte del aparato productivo argentino.

Los últimos relevamientos realizados sobre firmas industriales reflejan que el principal problema dejó de ser exclusivamente el aumento de costos o la presión inflacionaria. Ahora, la preocupación dominante pasa por la falta de demanda y la dificultad para sostener niveles mínimos de actividad en el mercado interno.

Casi la mitad de las empresas industriales identificó a la caída del consumo como el principal obstáculo para su funcionamiento. El fenómeno atraviesa a compañías de distintos tamaños y sectores, aunque golpea con mayor fuerza a las pequeñas y medianas empresas, que muestran un deterioro más acelerado tanto en producción como en ventas.

El Monitor de Desempeño Industrial registró una mejora respecto del trimestre anterior, pero continúa ubicado por debajo de los niveles considerados compatibles con una expansión de la actividad. Esa situación confirma que la industria todavía permanece en una zona de contracción, pese a algunos datos macroeconómicos que el oficialismo interpreta como señales de estabilización.

Los números del sector muestran una realidad compleja. Más de un tercio de las empresas reportó caídas en su producción durante los últimos meses, mientras que casi la mitad reconoció una baja en las ventas dentro del mercado local. A eso se suma un impacto directo sobre el empleo: más de dos de cada diez compañías admitieron haber reducido personal durante el período analizado.

En las pymes, el escenario aparece todavía más delicado. Más de la mitad de las firmas pequeñas registró retrocesos en sus ventas y una porción significativa reconoció haber disminuido sus niveles de producción frente al trimestre previo. Para muchas de ellas, el problema central ya no pasa por sostener márgenes de rentabilidad, sino directamente por encontrar compradores para sus productos.

Dentro del entramado industrial crece además la inquietud por el avance de los bienes importados. Aunque hasta hace poco ese tema no figuraba entre las principales preocupaciones empresariales, cada vez más compañías advierten que la apertura comercial empieza a ejercer presión sobre sectores que todavía no logran recuperarse de la caída del consumo doméstico.

Las empresas señalan que el deterioro del mercado interno responde principalmente a tres factores: la menor demanda proveniente de otras industrias, la retracción del consumo de los hogares y el freno de la obra pública. La combinación de esos elementos impacta especialmente sobre actividades vinculadas a la construcción, el comercio y las cadenas de producción más dependientes del mercado local.

La debilidad de la actividad también comenzó a reflejarse con fuerza en la situación financiera de las compañías. Casi el 45% de las firmas industriales reconoció haber tenido dificultades para afrontar alguno de sus pagos durante abril. Los problemas abarcan impuestos, proveedores, servicios, salarios y compromisos financieros.

Incluso, una parte de las empresas admitió atrasos simultáneos en todos esos conceptos, una situación que empresarios y consultores consideran particularmente preocupante por el nivel de estrés financiero que revela. Las mayores complicaciones se concentran actualmente en el pago de impuestos y deudas con proveedores.

Frente a ese escenario, muchas compañías debieron recurrir a endeudamiento adicional, financiamiento de corto plazo o refinanciaciones para sostener operaciones básicas. Sin embargo, el elevado costo del crédito y las tasas de interés todavía altas complican aún más el panorama para un sector que enfrenta márgenes cada vez más ajustados.

Las expectativas empresariales para el próximo año también comenzaron a deteriorarse. Aunque todavía existe un grupo de industriales que apuesta a una mejora gradual de la economía, la proporción de compañías optimistas se redujo respecto de relevamientos anteriores. La percepción dominante es que la recuperación todavía luce frágil y desigual.

El cuadro refleja una de las principales contradicciones que atraviesa actualmente la economía argentina. Mientras algunos indicadores macroeconómicos muestran señales de ordenamiento, buena parte del sector productivo continúa enfrentando dificultades concretas vinculadas a la caída de ventas, el debilitamiento del consumo y la pérdida de dinamismo de la actividad.

En el mundo industrial, muchos empresarios resumen el problema de manera simple: el desafío ya no es únicamente producir en un contexto complejo. El verdadero problema es encontrar demanda suficiente para sostener la producción, el empleo y la viabilidad financiera de las empresas.