Argentina se prueba ante Honduras

La Selección Argentina afrontará este sábado una nueva prueba en el camino hacia la defensa del título mundial. Desde las 21:00, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante Honduras en el estadio Kyle Field de Texas, Estados Unidos, en lo que será uno de los últimos compromisos amistosos antes del inicio de la Copa del Mundo 2026.

El encuentro servirá para que el cuerpo técnico continúe evaluando variantes y ajuste los últimos detalles de un plantel que busca llegar en óptimas condiciones a la máxima cita del fútbol internacional.

Un equipo condicionado por las lesiones

La Albiceleste encara esta serie de amistosos con buenas sensaciones, aunque también con varias preocupaciones físicas que obligan a extremar cuidados. El cuerpo técnico decidió priorizar la recuperación de aquellos futbolistas que arrastran molestias y evitar cualquier riesgo innecesario a pocos días del debut mundialista.

En ese contexto, Lionel Messi no sería titular ante Honduras debido a una sobrecarga muscular que viene siendo monitoreada por el departamento médico. La intención es que el capitán continúe recuperándose y pueda sumar minutos en el próximo compromiso preparatorio.

La lista de jugadores que permanecen bajo observación médica también incluye a Emiliano Martínez, quien sigue recuperándose de una lesión en una de sus manos, además de Cristian Romero, que continúa con trabajos específicos tras una molestia en la rodilla.

A ellos se suman Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, que transitan la etapa final de sus respectivas recuperaciones musculares, mientras que Julián Álvarez, Nicolás González, Nico Paz y Leandro Paredes continúan realizando tareas diferenciadas.

Una oportunidad para probar variantes

Ante este panorama, Scaloni podría aprovechar el amistoso para otorgar minutos a varios futbolistas que habitualmente no forman parte del once inicial y observar alternativas de cara a la lista definitiva para el Mundial.

El entrenador ya dejó en claro durante la semana que el objetivo principal es preservar a los jugadores que no se encuentran al ciento por ciento desde el aspecto físico y evitar contratiempos de último momento.

Honduras busca dar el golpe

Del otro lado estará una selección hondureña que atraviesa un proceso de renovación y que llega a este compromiso con la motivación de medirse frente al vigente campeón del mundo.

El conjunto centroamericano, dirigido por José Molina, no logró clasificarse para la Copa del Mundo tras finalizar en el segundo puesto de su grupo durante las Eliminatorias de la Concacaf, pero encara este amistoso como una oportunidad de gran valor para ganar experiencia internacional.

Sin la presión de los puntos en juego, Honduras intentará competir de igual a igual y aprovechar la vidriera que representa enfrentarse a una de las selecciones más poderosas del planeta.

Un antecedente favorable para la Albiceleste

La historia reciente entre ambos equipos favorece claramente a Argentina. El último enfrentamiento se produjo en la antesala del Mundial de Qatar 2022 y terminó con una contundente victoria albiceleste por 3 a 0.

Ahora, en un contexto diferente pero con el mismo objetivo de llegar de la mejor manera al gran desafío que se aproxima, Argentina volverá a encontrarse con Honduras en una noche que servirá para seguir afinando detalles rumbo al Mundial 2026.