Lennart Karl, la máxima promesa alemana, sufrió una grave lesión y se pierde el Mundial

A menos de una semana del inicio del Mundial 2026, la selección de Alemania recibió una noticia que golpea de lleno sus planes. Lennart Karl, una de las jóvenes figuras que integraban la convocatoria de Julian Nagelsmann, sufrió una lesión muscular durante un entrenamiento y quedó descartado para la Copa del Mundo.

El mediocampista de 18 años, considerado una de las mayores apariciones del fútbol alemán en los últimos años, padeció una rotura muscular en el cuádriceps izquierdo durante la práctica matutina del viernes. Tras realizarse los estudios correspondientes, el cuerpo médico confirmó que no llegará en condiciones al torneo y el entrenador tomó la decisión de reemplazarlo en la lista definitiva.

La baja representa un duro revés para Alemania, ya que Karl llegaba al Mundial atravesando el mejor momento de su corta carrera profesional y con grandes expectativas de sumar minutos en la máxima competencia internacional.

Assan Ouédraogo ocupará su lugar

Ante la ausencia de Karl, el cuerpo técnico convocó a Assan Ouédraogo para completar la nómina de 26 futbolistas.

El volante del RB Leipzig, que integró el seleccionado alemán campeón del Mundial Sub-17 en 2023, se incorporará en los próximos días a la concentración que Alemania mantiene en Winston-Salem, Estados Unidos, donde prepara su debut mundialista.

La convocatoria de Ouédraogo representa una oportunidad importante para otro de los talentos emergentes del fútbol alemán, que ahora tendrá la posibilidad de formar parte de la cita más importante del calendario internacional.

El emotivo mensaje de Karl tras conocer la noticia

Horas después de confirmarse su ausencia, Lennart Karl utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje cargado de emoción y tristeza por la oportunidad perdida.

El joven futbolista reconoció el duro golpe que significa quedarse afuera del torneo más importante de su carrera cuando todo parecía encaminado para cumplir el sueño de disputar un Mundial con la selección mayor.

A pesar de la decepción, también dejó en claro su confianza en poder regresar más fuerte una vez superada la lesión y expresó su apoyo incondicional al plantel alemán durante la competencia.

Una temporada que lo había convertido en una de las revelaciones de Europa

La lesión resulta especialmente dolorosa por el extraordinario presente futbolístico que atravesaba el mediocampista del Bayern Múnich.

Durante la última temporada, Karl logró consolidarse en el primer equipo bávaro y firmó números sobresalientes para un futbolista de apenas 18 años. Disputó 40 encuentros oficiales, convirtió 17 goles y aportó ocho asistencias, transformándose en una de las grandes revelaciones del fútbol europeo.

Además, escribió su nombre en la historia del club alemán al convertirse en el goleador más joven del Bayern Múnich en la Champions League, un registro que alimentó las expectativas sobre su futuro.

Ahora, mientras Alemania ajusta los últimos detalles para su debut en el Mundial 2026, Karl deberá enfocarse en su recuperación con el objetivo de regresar a las canchas y continuar una carrera que promete seguir dando que hablar en el fútbol internacional.