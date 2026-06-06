Yanina Latorre opinó sobre la fortuna del Indio Solari y fue contundente

La muerte de Carlos “Indio” Solari provocó una enorme repercusión en el ámbito artístico y cultural argentino. Mientras miles de fanáticos y colegas despidieron al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, también surgieron debates en redes sociales sobre distintos aspectos de su vida personal y su patrimonio.

En ese contexto, Yanina Latorre decidió pronunciarse públicamente y cuestionó a quienes aprovecharon el fallecimiento del músico para criticar su situación económica y el estilo de vida que llevaba durante sus últimos años.

La defensa de Yanina Latorre

Durante su programa radial en El Observador, la conductora se mostró molesta por algunos comentarios que circularon en redes sociales y apuntaban a una supuesta contradicción entre el discurso del artista y su nivel económico.

Latorre recordó que Solari atravesó durante años un complejo cuadro de salud vinculado al Parkinson y explicó que parte de los tratamientos que realizaba requerían instalaciones especiales.

“Él tenía una pileta climatizada con aguas termales por su enfermedad, porque una de las terapias del Parkinson era justamente esa”, señaló.

Además, destacó que el músico nunca ocultó la posición económica que había alcanzado a lo largo de su extensa carrera artística.

“Él mismo decía que no todos tenían esa suerte. Fue una persona que ganó mucho dinero trabajando, con una trayectoria enorme y un talento indiscutible”, sostuvo.

“No se puede cuestionar a alguien por haber tenido éxito”

La panelista también cuestionó a quienes utilizaron las redes sociales para señalar que el cantante no vivía de acuerdo con los ideales que expresaba en sus canciones o declaraciones públicas.

“Leí muchos comentarios diciendo que no vivió como pregonaba. Pero ganó la plata trabajando, con su música y con su carrera. Si vivía en una mansión o tenía comodidades, era porque podía pagarlas”, expresó.

Para Latorre, el éxito económico alcanzado por Solari no invalida el mensaje artístico ni la influencia cultural que ejerció durante décadas sobre varias generaciones.

“Tenía dinero y un gran pasar económico, pero eso no significa que le debiera explicaciones a nadie”, remarcó.

El perfil reservado del Indio

Durante su reflexión, la conductora también destacó el bajo perfil que el músico mantuvo a lo largo de gran parte de su vida pública.

Según señaló, pese a ser una de las figuras más influyentes del rock argentino, Solari siempre eligió mantenerse alejado de la exposición mediática y preservar su intimidad.

“Fue una persona muy reservada. No daba entrevistas con frecuencia, no le gustaba mostrarse y tampoco se conocían demasiados detalles sobre su enfermedad”, indicó.

Finalmente, Latorre consideró que las críticas surgidas tras su fallecimiento resultan injustas y sostuvo que el legado artístico del cantante debería estar por encima de cualquier discusión sobre cuestiones materiales.

“Más allá de las opiniones personales, fue un artista enorme que marcó una época. No corresponde juzgar a alguien por su ideología o por cómo vivió después de muerto”, concluyó.