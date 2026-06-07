Preocupación en Santa Fe por los cambios a la Ley de Biocombustibles que analiza el Senado

La discusión sobre una posible modificación de la Ley Nacional de Biocombustibles volvió a encender el debate en el sector energético. Durante una reunión conjunta de las comisiones de Energía y de Presupuesto del Senado de la Nación, representantes de la industria expusieron su visión sobre los proyectos que buscan reformar el marco regulatorio vigente.

Entre los participantes estuvo Marcelo Kusznierz, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), quien manifestó su preocupación por una de las iniciativas que actualmente se encuentran en análisis legislativo. Según sostuvo, la propuesta podría generar consecuencias negativas para la industria del biodiésel, especialmente en Santa Fe, provincia que concentra la mayor parte de la capacidad productiva nacional.

El dirigente explicó que existen cinco proyectos en estudio destinados a modificar la Ley 27.640, norma que regula la producción y comercialización de biocombustibles en Argentina. Sin embargo, advirtió que una de las propuestas impulsadas desde el ámbito nacional despierta inquietud entre empresarios y productores del sector.

Desde Casfer consideran que cualquier cambio normativo debe contemplar el impacto económico y productivo sobre las regiones donde la actividad tiene una fuerte presencia industrial. En ese sentido, remarcaron que Santa Fe representa cerca del 82% de la capacidad instalada para la elaboración de biodiésel en el país, lo que convierte a la provincia en uno de los actores centrales de la cadena energética vinculada a los combustibles renovables.

Kusznierz señaló además que el debate legislativo resulta clave para definir el futuro de una actividad que genera empleo, inversiones y valor agregado a partir de la producción agroindustrial. Por ese motivo, pidió que las modificaciones sean analizadas en profundidad y con participación de todos los sectores involucrados.

La discusión continuará en las próximas semanas en el Congreso, donde legisladores, especialistas y representantes de la industria buscarán consensos sobre el nuevo esquema regulatorio para los biocombustibles, un sector estratégico para la matriz energética y productiva argentina.