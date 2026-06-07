El insólito blooper en la previa de Argentina

La previa del amistoso entre Argentina y Honduras dejó una escena tan inesperada como divertida que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Cuando todo estaba listo para el protocolo oficial previo al partido, un error de sonido transformó un momento solemne en una situación desopilante que provocó las risas de los futbolistas de la Selección.

Los jugadores dirigidos por Lionel Scaloni ya se encontraban formados en el centro del campo de juego, preparados para escuchar el Himno Nacional Argentino. Sin embargo, apenas la voz del estadio anunció el inicio de la ceremonia, ocurrió algo que nadie imaginaba.

Un error que sorprendió a todos

En lugar de sonar las estrofas del Himno Nacional, los parlantes comenzaron a reproducir a todo volumen “El bombón asesino”, uno de los temas más populares de la histórica banda santafesina Los Palmeras.

La confusión duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para generar una reacción inmediata dentro del plantel argentino. Entre gestos de sorpresa y sonrisas inevitables, varios futbolistas intentaron contener la risa mientras observaban la situación.

Las cámaras captaron especialmente las reacciones de Lisandro Martínez y Lautaro Martínez, quienes no pudieron ocultar su diversión ante el inesperado episodio.

Un video que explotó en las redes

Como suele ocurrir con cualquier situación llamativa relacionada con la Selección, el video comenzó a circular rápidamente en plataformas digitales y acumuló miles de reproducciones en cuestión de minutos.

Los usuarios aprovecharon el blooper para crear memes y comentarios humorísticos, vinculando el error con la reconocida afición de muchos integrantes del plantel por la música tropical y la cumbia argentina.

La escena también despertó recuerdos de otros episodios curiosos ocurridos en amistosos internacionales disputados en Estados Unidos, donde más de una vez se registraron inconvenientes organizativos o fallas técnicas durante los actos protocolares.

En los minutos previos al amistoso entre Argentina y Honduras en el Kyle Field de Texas, se produjo una situación insólita: En lugar del himno argentino, sonaron los primeros segundos de 'Bombón Asesino’. pic.twitter.com/AQy1WRu8eZ — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) June 7, 2026

De la solemnidad a las carcajadas

Lo que debía ser uno de los momentos más formales de la noche terminó convirtiéndose en una anécdota inolvidable para jugadores, hinchas y espectadores. Aunque el inconveniente fue corregido rápidamente y el Himno Nacional pudo interpretarse sin inconvenientes, el episodio ya había dejado una de las imágenes más comentadas de la jornada.

Entre risas, sorpresa y una cuota de humor involuntario, la Selección Argentina vivió una previa distinta que quedó registrada para siempre en las redes sociales y que seguramente será recordada como uno de los bloopers más insólitos de la era Scaloni.