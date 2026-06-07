Conflicto diplomático en el fútbol: Irán acusa a EE.UU. de impedir el ingreso de integrantes de su selección

A pocos días del inicio del Mundial 2026, una nueva controversia política sacudió la organización del torneo. El gobierno de Irán denunció que Estados Unidos rechazó las visas de ingreso para varios integrantes de la dirigencia y del cuerpo técnico de su selección nacional, una decisión que generó un fuerte reclamo diplomático y llevó a las autoridades iraníes a solicitar la intervención de la FIFA.

La acusación se conoció luego de que Washington confirmara la autorización para el ingreso de los futbolistas iraníes y del personal considerado indispensable para la competencia, permitiendo así la participación deportiva del seleccionado en la Copa del Mundo.

Estados Unidos autorizó a los jugadores, pero restringió parte de la delegación

Según informaron autoridades estadounidenses, los permisos migratorios fueron aprobados para los futbolistas y para el personal de apoyo necesario para disputar el torneo. La decisión llegó cuando faltan apenas diez días para el debut de Irán en el Mundial, previsto para el 15 de junio en la ciudad de Los Ángeles.

Sin embargo, varios dirigentes y miembros de la estructura institucional de la federación iraní quedaron excluidos de la autorización de ingreso, lo que provocó la inmediata reacción de Teherán.

Desde la administración estadounidense argumentaron que las restricciones responden a cuestiones de seguridad nacional y controles migratorios, en medio del complejo escenario geopolítico que atraviesan ambos países.

La dura respuesta de Irán

La embajada iraní en Turquía fue la encargada de expresar oficialmente el malestar del gobierno persa. A través de un comunicado, acusó a Estados Unidos de llevar adelante una “interferencia políticamente motivada en el deporte” y denunció un trato discriminatorio hacia su representación nacional.

Además, las autoridades iraníes calificaron la medida como un intento de mejorar la imagen internacional de Washington mientras continúan aplicándose restricciones contra integrantes de su delegación.

El documento difundido por la representación diplomática sostuvo que las decisiones adoptadas constituyen una escalada en las acciones restrictivas contra la selección nacional y sus autoridades.

Pedido de intervención a la FIFA

Frente al conflicto, Irán solicitó públicamente que la FIFA intervenga para mediar entre las partes y garantizar que todos los miembros de la delegación puedan participar del evento en igualdad de condiciones.

Las autoridades iraníes consideran que las restricciones exceden cuestiones administrativas y afectan directamente el desarrollo normal de la competencia deportiva.

De acuerdo con medios estatales iraníes, entre los afectados por la negativa de ingreso se encuentran el presidente y el vicepresidente de la Federación de Fútbol de Irán, dos figuras clave dentro de la estructura dirigencial del seleccionado.

Cambios en la preparación mundialista

Las tensiones diplomáticas ya habían obligado a Irán a modificar parte de su planificación para el torneo. Semanas atrás, la delegación decidió trasladar su centro de entrenamiento desde Arizona hacia México, donde actualmente realiza la preparación final para la Copa del Mundo.

El Mundial 2026, organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, comenzará el próximo 11 de junio y será el primero de la historia con 48 selecciones participantes.

Irán logró su clasificación tras finalizar como líder de su grupo en las eliminatorias asiáticas y llega al certamen con el objetivo de superar la fase de grupos por primera vez en su historia.

Un debut marcado por la polémica

Más allá del conflicto institucional, el seleccionado iraní mantiene su agenda deportiva sin modificaciones. El equipo debutará frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles y luego enfrentará a Bélgica y Egipto en busca de un lugar en la siguiente ronda.

Sin embargo, la controversia por las restricciones migratorias amenaza con convertirse en uno de los principales focos extradeportivos del Mundial, reavivando las tensiones entre dos países que mantienen una compleja relación diplomática desde hace décadas.