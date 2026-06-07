Macri volvió a mostrarse con Pullaro y envió señales políticas en medio de la tensión con los libertarios

Mauricio Macri encabezó una nueva actividad política en la provincia de Santa Fe, donde fue recibido por dirigentes del PRO y compartió una agenda junto al gobernador Maximiliano Pullaro. La visita se dio en el marco de la gira nacional denominada “Próximo paso” y dejó definiciones sobre la actualidad política, la Justicia y el futuro de la construcción opositora.

Durante un acto partidario, el expresidente recibió muestras de apoyo de la militancia, que volvió a corear consignas vinculadas a una eventual candidatura presidencial. En su discurso, Macri hizo referencia a la situación institucional del país y cuestionó la marcha atrás del Gobierno nacional en torno a algunas designaciones judiciales.

Según expresó, la designación de jueces y fiscales requiere reglas claras y decisiones consistentes para fortalecer la confianza pública. En ese sentido, sostuvo que los cambios de criterio generan incertidumbre y afectan la credibilidad de las instituciones.

El líder del PRO también dedicó parte de su intervención a remarcar la necesidad de consolidar las transformaciones económicas y políticas impulsadas en los últimos años. Allí advirtió sobre los riesgos de un eventual regreso de prácticas que identificó con el populismo y pidió fortalecer los equipos técnicos, la planificación y la gestión como herramientas para garantizar cambios duraderos.

La actividad fue organizada por la conducción provincial del PRO, encabezada por la diputada y exvicegobernadora santafesina Gisela Scaglia, quien estuvo acompañada por dirigentes nacionales y referentes del partido que participan activamente en la reorganización territorial de la fuerza.

Antes del encuentro partidario, Macri compartió una recorrida institucional con Pullaro por las obras del futuro Estadio Multipropósito que se construye en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Santa Fe. Allí ambos dirigentes destacaron la importancia de sostener proyectos de infraestructura y desarrollo, aun en un contexto económico complejo.

La imagen conjunta volvió a alimentar especulaciones sobre posibles acuerdos políticos de cara a los próximos años. Pullaro es considerado uno de los gobernadores con mejor valoración pública y su perfil de gestión es observado con atención por distintos sectores de la oposición.

Dentro del PRO destacan especialmente la capacidad de administración del mandatario santafesino y su construcción territorial, elementos que algunos dirigentes consideran fundamentales para una eventual reorganización del espacio político a nivel nacional.

La visita a Santa Fe se produjo además en un contexto marcado por las diferencias crecientes entre el PRO y La Libertad Avanza, particularmente en torno a las estrategias electorales futuras. En ese escenario, los encuentros de Macri con gobernadores de peso político adquieren una relevancia especial y son interpretados como parte de una búsqueda de nuevos consensos dentro del espectro opositor.

La agenda del expresidente también incluyó una escala en Entre Ríos, donde compartió un almuerzo con el gobernador Rogelio Frigerio. Durante el encuentro analizaron la situación económica, la marcha de las provincias y distintos proyectos vinculados a infraestructura y reformas de gestión que se desarrollan en territorio entrerriano.

Con estas actividades, Macri continúa fortaleciendo vínculos con dirigentes provinciales que cuentan con estructuras propias y capacidad de gestión, en momentos en que el mapa político nacional atraviesa una etapa de redefiniciones y reacomodamientos de cara a los próximos desafíos electorales.