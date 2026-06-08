Designaciones en PAMI Santa Fe generan debate por vínculos políticos con dirigentes libertarios

Designaciones en PAMI Santa Fe generan debate por vínculos políticos con dirigentes libertariosPOLÍTICARedacción
Una serie de nombramientos realizados recientemente en la estructura de PAMI en la provincia de Santa Fe volvió a poner el foco sobre los criterios utilizados para ocupar cargos dentro del organismo. Las resoluciones fueron firmadas el pasado 2 de junio por el director ejecutivo de la obra social de los jubilados, Esteban Leguizamo, e incluyen la designación de nuevos responsables en distintos Centros de Atención Personalizada (CAP), además de movimientos internos hacia áreas consideradas estratégicas.
Entre las incorporaciones aparecen dirigentes y militantes vinculados al espacio de La Libertad Avanza en territorio santafesino, particularmente cercanos a la referente provincial Romina Diez. La relación política de varios de los designados puede observarse en publicaciones realizadas por ellos mismos en redes sociales, así como en distintas apariciones públicas y entrevistas.
Los antecedentes conocidos de los nuevos funcionarios muestran una activa participación en el ámbito político-partidario, aunque no se registran trayectorias destacadas en gestión sanitaria, administración de prestaciones médicas o áreas específicas relacionadas con el sistema de salud. Esta situación abrió interrogantes sobre los fundamentos de las designaciones y el peso que tuvo la afinidad política en la selección de los cargos.
Uno de los casos es el de Néstor Osvaldo Aramayo, dirigente de la localidad de Recreo e identificado con el espacio libertario. En sus redes sociales comparte imágenes junto a Romina Diez y Karina Milei, además de publicaciones vinculadas a actividades sobre educación financiera y emprendedurismo. Aramayo fue designado como responsable del Centro de Atención Personalizada de Laguna Paiva.
Los nombramientos forman parte de una reorganización interna que involucra a distintos referentes libertarios dentro de la estructura provincial del organismo, en una decisión que ya comenzó a generar repercusiones tanto en el ámbito político como entre sectores vinculados a la administración pública.