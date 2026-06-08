Por Carlos Zimerman

La muerte del Indio Solari generó una enorme conmoción en buena parte de la Argentina. Miles de personas lo despiden como un ícono cultural y como una referencia generacional. Lo respeto como artista y reconozco su influencia en la historia del rock nacional. Pero también siento la necesidad de decir algo que muchos piensan y que pocas veces se expresa en voz alta: el Indio Solari no me representa.

Nunca me sentí identificado con el mensaje político que durante años rodeó a su figura. Tampoco con gran parte del universo ideológico que se construyó alrededor de sus recitales, sus declaraciones y sus seguidores más militantes.

A mi entender, el Indio Solari fue muchas veces un burgués disfrazado de socialista. Un artista exitoso que cuestionaba al sistema mientras disfrutaba de todos los beneficios que ese mismo sistema le permitió alcanzar. Esa contradicción siempre me resultó evidente.

Tampoco comparto la mirada política de muchos de quienes lo tomaron como una referencia cultural. En mi opinión, una parte importante de sus seguidores simpatizó durante años con el kirchnerismo y con sectores políticos que gobernaron la Argentina durante décadas. Son los mismos espacios que millones de argentinos responsabilizan por la corrupción, la inflación, la pobreza creciente y el deterioro institucional que sufrió el país.

Por eso rechazo la idea de que el Indio Solari sea la representación del pueblo argentino. La Argentina es mucho más que un artista y mucho más que un movimiento cultural. También está integrada por millones de ciudadanos que se cansaron de ese modelo político y que decidieron expresar en las urnas un deseo de cambio profundo.

Que nadie se confunda: el Indio Solari no representa a toda la Argentina. Representa una visión del país, una corriente cultural y una forma de entender la realidad. Pero existe otra Argentina, igual de legítima, que piensa distinto y que eligió un rumbo completamente diferente.

Respeto su legado musical. Respeto a quienes encuentran en sus canciones una fuente de inspiración. Pero también reivindico mi derecho a decir que sus ideas, sus posiciones y gran parte del universo político que se construyó alrededor de su figura no me representan.

Porque la Argentina que viene parece haber elegido otro camino. Y ese camino está muy lejos de las ideas que durante años identificaron al mundo del Indio Solari.