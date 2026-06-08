Macri encontró en Pullaro a su principal socio político para el futuro

Por Jorge Levin

La visita de Mauricio Macri a Santa Fe dejó mucho más que fotografías protocolares y declaraciones de ocasión. Detrás de los gestos públicos y las muestras de cordialidad, el expresidente y el gobernador Maximiliano Pullaro avanzaron en conversaciones orientadas a la construcción de un espacio político con proyección nacional que pueda consolidar las bases del actual rumbo económico, pero incorporando una impronta más vinculada a la experiencia de Juntos por el Cambio.

El encuentro reflejó una sintonía política que fue creciendo con el correr de las horas. Según trascendió de las reuniones reservadas, Pullaro terminó convencido de que Macri está decidido a jugar un papel central en el armado político de los próximos años y no simplemente a preservar su influencia dentro del PRO.

Durante la reunión realizada en la Casa Gris participaron además dirigentes de peso de la Unión Cívica Radical y del PRO. Entre ellos estuvieron Leonel Chiarella, presidente del Comité Nacional de la UCR; Felipe Michlig, titular del radicalismo santafesino; la vicegobernadora Gisela Scaglia y el funcionario provincial Cristian Cunha.

El clima fue de absoluta coincidencia. Hubo elogios mutuos, intercambios sobre el futuro político del país y una coincidencia central: la necesidad de construir una alternativa con volumen político capaz de proyectarse más allá de la experiencia libertaria.

De acuerdo con versiones surgidas del encuentro, Macri considera que el programa económico impulsado por el presidente Javier Milei debe sostenerse, pero entiende que el Gobierno enfrenta dificultades para dar el salto hacia una etapa de crecimiento sostenido, inversión y desarrollo productivo.

En ese marco, el expresidente habría planteado que la Argentina necesita una construcción política con mayor capacidad de gestión y vocación republicana. Una visión que encontró receptividad inmediata en el mandatario santafesino.

Una sociedad política que gana volumen

En el entorno de Pullaro reconocen que las señales emitidas por Macri fortalecen las aspiraciones del gobernador de jugar un rol nacional una vez consolidada su gestión en Santa Fe.

La posibilidad de que el fundador del PRO se involucre activamente en la construcción de una nueva coalición modifica el escenario político y le aporta densidad a un espacio que hasta ahora aparecía disperso entre gobernadores, radicales y sectores dialoguistas.

Por el momento, no hubo definiciones sobre candidaturas presidenciales ni nombres concretos para encabezar un eventual proyecto electoral. La estrategia parece apuntar a construir primero una plataforma política sólida y dejar la discusión de liderazgos para una etapa posterior.

La meta de máxima sería posicionar a ese espacio como una alternativa competitiva para ingresar a un eventual ballotage presidencial y ofrecer una propuesta basada en la moderación, la gestión y la gobernabilidad.

Bullrich, una pieza que podría sumarse

Otro de los temas que sobrevoló las conversaciones fue la situación de Patricia Bullrich. Aunque Macri aclaró que no mantuvo reuniones recientes con la exministra, en distintos sectores del PRO consideran que las diferencias existentes podrían superarse si aparecen objetivos políticos comunes.

Dirigentes cercanos tanto a Macri como a Bullrich sostienen que, llegado el momento, ambos podrían volver a dialogar para fortalecer un armado opositor con mayores posibilidades electorales.

El radicalismo santafesino acompaña la estrategia

La visita del expresidente generó entusiasmo dentro de la UCR santafesina. Si bien Pullaro tiene como prioridad su proyecto de reelección provincial, también observa con interés la posibilidad de involucrarse en una construcción nacional.

En el oficialismo provincial existe la percepción de que el Gobierno nacional enfrenta desafíos complejos para sostener el respaldo social en el mediano plazo, especialmente si la recuperación económica no logra trasladarse rápidamente al bolsillo de los ciudadanos.

Tanto Macri como Pullaro coincidirían en que los próximos años exigirán una combinación de estabilidad económica, capacidad de gestión y sensibilidad política para responder a nuevas demandas sociales.

Por eso, mientras el gobernador concentra esfuerzos en Santa Fe y el expresidente recorre distintas provincias del país, ambos comenzaron a transitar un camino común que podría convertirse en una de las principales novedades políticas de cara al futuro.

La próxima visita de Macri a Rosario, prevista luego del Mundial, podría transformarse en una nueva escala de un vínculo político que, según admiten cerca de ambos dirigentes, recién comienza a desarrollarse.

Resumen: las 7 claves del encuentro

1. Pullaro y Macri mostraron una fuerte sintonía política durante la visita del expresidente a Santa Fe.

2. Ambos coinciden en la necesidad de construir un espacio político con proyección nacional.

3. Macri respalda el rumbo económico de Milei, pero considera que hacen falta más gestión e inversión.

4. El gobernador santafesino comparte gran parte de ese diagnóstico y se muestra dispuesto a participar del armado.

5. No se habló de candidaturas concretas, aunque el objetivo sería construir una alternativa competitiva para 2027.

6. Patricia Bullrich aparece como una figura que podría incorporarse al proyecto en una etapa posterior.

7. La alianza entre Macri y Pullaro comienza a perfilarse como uno de los movimientos políticos más relevantes del escenario opositor.