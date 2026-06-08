Tiroteo en Kansas cerca de la concentración de la Selección Argentina

Un nuevo episodio de violencia sacudió a la ciudad de Kansas City en la antesala del Mundial. Un tiroteo ocurrido en las inmediaciones de un supermercado dejó un saldo de dos personas fallecidas y nueve heridas de bala, generando preocupación entre los residentes y las delegaciones deportivas que se encuentran alojadas en la zona.

Según informó el Departamento de Policía de Kansas City, las víctimas fatales fueron identificadas como Jeron Jackson, de 18 años, y Rickey Cal, de 24. Las autoridades indicaron que el atacante abrió fuego contra varias personas y logró escapar del lugar, por lo que continúa siendo intensamente buscado.

El hecho ocurrió en una ciudad que ya atravesaba días complicados luego de los importantes daños ocasionados por un fuerte temporal registrado a comienzos de la semana.

Preocupación cerca de la concentración argentina

La balacera se produjo a menos de 20 kilómetros del lugar donde se hospeda la Selección Argentina durante la fase de grupos del Mundial, aunque desde el entorno del equipo llevaron tranquilidad respecto a la seguridad de la delegación.

El plantel dirigido por Lionel Scaloni tiene como base operativa el predio del Sporting Kansas City, donde también se encuentran concentradas otras selecciones participantes del torneo.

Tras conocerse el episodio, las autoridades responsables de la seguridad reforzaron los controles y los anillos de protección en las instalaciones utilizadas por los equipos nacionales.

También se alojan otras selecciones

Además de Argentina, las delegaciones de Inglaterra y Países Bajos eligieron Kansas City como punto de concentración durante la competencia.

Particularmente, el seleccionado inglés se encuentra hospedado en un sector relativamente cercano al área donde se registró el ataque, aunque no se reportaron incidentes relacionados con ninguno de los equipos.

Las fuerzas de seguridad locales incrementaron la vigilancia en los hoteles, centros de entrenamiento y zonas de circulación vinculadas al evento deportivo.

El cronograma de la Selección no sufrirá modificaciones

Pese a la conmoción generada por el tiroteo, la agenda de la Selección Argentina continuará sin cambios.

Fuentes cercanas al equipo confirmaron que el episodio ocurrió a una distancia considerable de la concentración y que no existió ningún riesgo directo para los jugadores, el cuerpo técnico ni la organización.

De esta manera, el plantel retomará sus entrenamientos con normalidad mientras continúa la preparación para su debut oficial en el Mundial, previsto para el próximo 16 de junio.

Mientras tanto, la policía mantiene abierta la investigación para identificar y capturar al responsable del ataque, en un caso que volvió a poner el foco sobre la problemática de la violencia armada en Estados Unidos.