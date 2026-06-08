Antonela Roccuzzo mostró la intimidad de su vida con Messi en Miami

Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención de millones de seguidores al compartir una serie de imágenes que ofrecen un vistazo a su vida cotidiana en Miami. Entre momentos de descanso, salidas gastronómicas y escenas familiares junto a Lionel Messi, la rosarina publicó un álbum que rápidamente se llenó de comentarios y reacciones en las redes sociales.

Fiel a su estilo, la empresaria combinó moda, familia y experiencias personales en una publicación que dejó ver cómo transcurren algunos de sus días lejos de los compromisos deportivos del capitán de la Selección argentina.

Una jornada de relax bajo el sol de Miami

Entre las fotografías que compartió, una de las que más llamó la atención fue la que la muestra disfrutando de una tarde de descanso junto a una piscina.

Recostada sobre una reposera y aprovechando el clima cálido de Florida, Antonela lució una microbikini con estampado animal print, una tendencia que volvió a ganar protagonismo durante esta temporada y que se mantiene entre las favoritas del mundo fashion.

La imagen rápidamente acumuló miles de “me gusta” y elogios de seguidores de distintas partes del mundo.

Sabores y experiencias gastronómicas

Además de los momentos de relax, la publicación también incluyó algunas de las propuestas culinarias que disfrutó durante los últimos días.

El álbum mostró desde sofisticadas degustaciones con caviar y diferentes acompañamientos hasta comidas mucho más informales, con hamburguesas, costillas, papas fritas y pizza compartiendo protagonismo en la mesa.

Estas postales reflejaron una faceta habitual de la influencer, quien suele compartir con sus seguidores parte de los lugares que visita y las experiencias que vive junto a su entorno más cercano.

La foto familiar que enterneció a sus seguidores

Sin embargo, uno de los momentos que más repercusión generó fue una imagen familiar protagonizada por Lionel Messi, Antonela y uno de sus hijos.

La fotografía fue tomada durante una salida a comer y muestra a los tres abrazados y sonrientes frente a la cámara, en una escena que volvió a reflejar la cercanía y complicidad que caracteriza a la familia.

Como suele ocurrir cada vez que comparten contenido juntos, la imagen despertó una gran cantidad de comentarios destacando el perfil familiar que mantienen pese a la enorme exposición mediática que los rodea.

Un guiño especial para Lionel Messi

La moda también tuvo su espacio dentro del carrusel publicado por Antonela.

En uno de los videos grabados frente al espejo de su casa, la empresaria apareció luciendo una remera oversize negra con un diseño muy especial dedicado a Lionel Messi.

La prenda exhibía una fotografía del astro argentino mostrando varios de los anillos y reconocimientos obtenidos a lo largo de su extraordinaria carrera profesional, un detalle que no pasó inadvertido para los fanáticos del capitán de la Selección argentina.

Una fórmula que conquista las redes

Con cada nueva publicación, Antonela Roccuzzo logra mantener una conexión muy cercana con sus seguidores al mostrar fragmentos de su vida diaria sin perder la naturalidad que la caracteriza.

Las imágenes compartidas desde Miami combinaron momentos de descanso, moda, gastronomía y escenas familiares, una mezcla que suele convertirse en un éxito instantáneo en redes sociales.

Lejos de los flashes de los estadios, la rosarina continúa consolidándose como una de las personalidades más seguidas del mundo hispanohablante, despertando interés tanto por su estilo de vida como por la intimidad familiar que comparte junto a Lionel Messi y sus hijos.