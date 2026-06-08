Diego Schwartzman y Eugenia De Martino disfrutan del verano europeo en Capri

Después de varios meses atravesados por compromisos profesionales, torneos y la intensa actividad que rodeó a Roland Garros, Diego “Peque” Schwartzman decidió tomarse un merecido descanso junto a su pareja, Eugenia De Martino. El destino elegido fue Capri, una de las joyas turísticas más exclusivas de Italia y uno de los lugares preferidos por celebridades de todo el mundo.

A través de las redes sociales, ambos compartieron distintas imágenes que permitieron conocer parte de la experiencia que están viviendo en el Mediterráneo, marcada por paisajes espectaculares, momentos románticos y la tradicional gastronomía italiana.

Capri, el refugio elegido para desconectarse

Ubicada frente a la costa de Nápoles, la isla de Capri es reconocida por sus aguas cristalinas, sus formaciones rocosas y sus vistas privilegiadas sobre el mar Tirreno. Año tras año se convierte en uno de los destinos más buscados por turistas y figuras internacionales que buscan combinar descanso, lujo y naturaleza.

En ese escenario se mostraron Schwartzman y De Martino, quienes aprovecharon cada rincón de la isla para relajarse y compartir parte de sus vacaciones con sus seguidores.

Una de las fotografías que más repercusión generó los muestra disfrutando de una jornada frente al mar, rodeados por las clásicas sombrillas coloridas que distinguen a varias de las playas más famosas de Capri. Sonrientes y abrazados, ambos dejaron ver el gran momento personal que atraviesan.

Entre paseos, atardeceres y sabores italianos

Más allá de las postales junto al mar, la escapada también estuvo marcada por las experiencias gastronómicas.

La pareja recorrió distintos restaurantes y bares de la isla, donde degustó algunas de las especialidades típicas de la cocina italiana. Aperitivos frente al mar, platos de pasta, cenas al aire libre y brindis al atardecer formaron parte de una rutina que combinaron con largas caminatas y recorridos por las pintorescas calles de Capri.

Las imágenes compartidas reflejan el encanto de un destino donde cada rincón parece pensado para disfrutar sin apuros y donde la gastronomía ocupa un lugar central en la experiencia de los visitantes.

El tenis, siempre presente en la vida del Peque

Aunque ya anunció oficialmente su retiro del circuito profesional, el tenis continúa siendo una parte fundamental de la vida de Diego Schwartzman.

Durante las vacaciones, una imagen en particular despertó la atención de sus seguidores. En ella aparece posando junto a una cancha de tenis, en un guiño inevitable a la disciplina que lo llevó a convertirse en uno de los deportistas argentinos más destacados de los últimos años.

Con su característico sentido del humor, acompañó la publicación con una frase que rápidamente generó repercusión: “Ya retirado pero el tenis me sigue dando alegrías”.

El comentario fue celebrado por cientos de fanáticos que siguen recordando su exitosa trayectoria dentro del circuito ATP y su histórica presencia entre los mejores jugadores del mundo.

Un gran presente para la pareja

Las imágenes compartidas durante el viaje también reflejan la sólida relación que mantienen Schwartzman y De Martino, quienes se mostraron disfrutando de cada actividad juntos.

Entre playas de ensueño, paseos en la costa, experiencias gastronómicas y escenarios únicos, la pareja aprovechó estos días para bajar el ritmo y disfrutar de un tiempo de calidad lejos de las obligaciones laborales.

Capri se convirtió así en el escenario ideal para una escapada romántica que combina relax, naturaleza y exclusividad, mientras ambos continúan compartiendo con sus seguidores algunos de los momentos más especiales de sus vacaciones en Italia.