La inflación porteña mostró una desaceleración en mayo y acumuló 14% en lo que va del año

La inflación porteña fue del 2,1% en mayo y mostró una desaceleración respecto a abril

El acumulado anual en la Ciudad de Buenos Aires ya alcanzó el 14%

Educación y Salud encabezaron las subas mensuales con aumentos superiores al 3%

Los alimentos volvieron a tener fuerte incidencia por el aumento de verduras y lácteos

Los servicios continuaron presionando por subas en alquileres, prepagas y gastronomía

La baja en pasajes aéreos y hoteles ayudó a moderar el índice general

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires registró en mayo una suba del 2,1%, lo que representó una desaceleración respecto al 2,5% informado en abril. El dato fue difundido por el Instituto de Estadística y Censos porteño y volvió a marcar una moderación en el ritmo de aumentos de precios, aunque algunos rubros sensibles para el bolsillo de los hogares continuaron exhibiendo incrementos significativos.

Con este resultado, el índice acumulado en los primeros cinco meses del año alcanzó el 14%, en un contexto en el que el Gobierno nacional busca consolidar el proceso de desaceleración inflacionaria luego de los fuertes ajustes aplicados durante el inicio de la gestión.

Uno de los factores que contribuyó a la moderación del índice general fue el comportamiento de los productos estacionales, que prácticamente no registraron variaciones durante mayo. A la vez, tanto los bienes como los servicios mostraron aumentos similares: los bienes avanzaron 2,1%, mientras que los servicios subieron 2,2%.

Sin embargo, detrás del promedio general persistieron importantes diferencias entre sectores. Educación y Salud encabezaron los incrementos mensuales, ambos impulsados por actualizaciones de tarifas reguladas y ajustes en prestaciones privadas. El rubro Educación avanzó 3,1% debido principalmente a los aumentos en las cuotas de los colegios privados, mientras que Salud trepó 3% por nuevas subas en la medicina prepaga.

El capítulo de Alimentos y bebidas también tuvo una incidencia relevante sobre el índice general, con un incremento del 2,8%. Dentro de esa división sobresalió el fuerte aumento de verduras, tubérculos y legumbres, que registraron una suba del 14,5%. También se verificaron incrementos en leche, productos lácteos y huevos, con un alza del 3,7%, y en panificados y cereales, que avanzaron 2,6%.

En contrapartida, las frutas mostraron una baja del 3,4%, lo que ayudó parcialmente a contener el impacto general dentro del rubro alimenticio.

Desde el organismo estadístico explicaron que la dinámica de los bienes estuvo impulsada fundamentalmente por el encarecimiento de los alimentos, aunque también influyeron los aumentos en combustibles, productos de limpieza y medicamentos. Estos sectores continúan reflejando ajustes vinculados tanto a costos internos como a la recomposición de precios relativos.

En cuanto a los servicios, el comportamiento estuvo marcado principalmente por las subas en alquileres, cuotas de medicina prepaga y consumos gastronómicos en restaurantes, bares y casas de comida. A ello se sumaron incrementos en expensas y servicios vinculados a la vivienda, además de los ajustes en las cuotas escolares.

Pese a ello, algunos componentes colaboraron para moderar el índice del mes. Entre ellos se destacó la caída en los precios de pasajes aéreos y alojamientos turísticos, dos rubros que venían de fuertes variaciones durante períodos anteriores y que ahora mostraron retrocesos estacionales.

El dato de la Ciudad suele ser observado con atención por el mercado y los analistas económicos debido a que funciona como una referencia anticipada de la inflación nacional que difundirá el INDEC. En ese sentido, la cifra porteña reforzó las expectativas de una continuidad en la desaceleración del índice general de precios a nivel país.

No obstante, economistas advierten que todavía persisten presiones en sectores regulados y servicios esenciales, donde los ajustes tarifarios y de costos continúan impactando sobre el nivel general de precios. Además, remarcan que la evolución del consumo, el tipo de cambio y las negociaciones salariales seguirán siendo variables determinantes para el comportamiento inflacionario durante los próximos meses.