Bianco cuestionó al Gobierno nacional tras la despedida del Indio Solari y defendió el operativo bonaerense

Bianco criticó al Gobierno nacional por las dudas sobre el velatorio del Indio Solari

La despedida del músico reunió a más de un millón de personas en Villa Dominico

El funcionario bonaerense sugirió que la negativa inicial fue una decisión política

“Soy argentino, no sé cómo funciona la cabeza de un austríaco”, lanzó Bianco

La Provincia defendió el operativo de seguridad desplegado junto al Municipio de Avellaneda

El ministro cuestionó los recortes del Estado y la capacidad organizativa de la Casa Rosada

Luego de la masiva despedida pública de Carlos “Indio” Solari en Villa Dominico, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, lanzó fuertes críticas contra la administración de Javier Milei por las dudas y resistencias que existieron en torno a la organización del velatorio del histórico músico argentino. El funcionario provincial defendió el despliegue realizado por la gestión de Axel Kicillof y dejó declaraciones que rápidamente generaron repercusiones políticas.

La despedida del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota reunió a más de un millón de personas en el Polideportivo Gatica de Villa Dominico, en un operativo coordinado entre la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Avellaneda. Durante más de 18 horas, miles de fanáticos se acercaron para participar del homenaje al músico, en una jornada que transcurrió sin incidentes de gravedad.

En ese contexto, Bianco cuestionó la postura inicial del Gobierno nacional, que había descartado la posibilidad de realizar una despedida pública en el Congreso de la Nación alegando dificultades vinculadas a la seguridad y la organización del evento. Según el funcionario bonaerense, esas explicaciones no resultaron convincentes luego del desarrollo del operativo en territorio provincial.

“Probablemente no fue una cuestión de seguridad, sino una decisión política. Ha quedado claro que si uno organizaba bien las cosas se podían hacer realmente”, sostuvo el ministro durante una entrevista televisiva, donde además puso en duda la capacidad operativa actual de la administración nacional.

Las críticas del funcionario no quedaron allí. Bianco deslizó que detrás de las objeciones del oficialismo nacional podrían haber existido otros motivos y aseguró desconocer cuáles fueron las verdaderas razones que llevaron a rechazar inicialmente la organización de una despedida pública de semejante magnitud.

“No sé cuál es el miedo que tenían. Quizá también impericia. No lo sé porque yo no formo parte de ese espacio, por suerte”, afirmó el dirigente cercano a Kicillof, profundizando el contraste político entre la administración bonaerense y la Casa Rosada.

Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando Bianco fue consultado sobre la mirada del Gobierno nacional respecto al velatorio. Allí pronunció una frase que rápidamente se viralizó y fue interpretada como una referencia directa al presidente Milei y a su adhesión a la escuela económica austríaca.

“No sé cómo funciona la cabeza de un austríaco. Yo soy argentino”, expresó el ministro, marcando diferencias ideológicas con el oficialismo libertario y generando nuevas reacciones en el ámbito político y en redes sociales.

A lo largo de sus declaraciones, Bianco insistió en destacar el trabajo realizado por la Provincia para garantizar el normal desarrollo de la despedida del músico. Según explicó, el operativo incluyó tareas de seguridad, asistencia sanitaria, organización del tránsito y coordinación logística para contener la enorme convocatoria de público.

“Si la provincia de Buenos Aires pudo llevar adelante el operativo de seguridad que se necesitaba para un velatorio de estas características, tranquilamente un Gobierno nacional lo tendría que poder hacer”, señaló.

El funcionario también vinculó las dificultades de la administración nacional con los recortes impulsados en distintas áreas del Estado desde el inicio de la gestión libertaria. En ese sentido, sugirió que la reducción de personal y estructuras podría haber afectado la capacidad organizativa del Gobierno.

“Como echaron a tantos trabajadores del Estado, yo ya no sé qué capacidades tiene hoy el Gobierno nacional para organizar nada”, sostuvo.

Por último, Bianco valoró el resultado final del operativo y afirmó que la Provincia cumplió con todos los objetivos planteados para garantizar una despedida ordenada y multitudinaria del artista.

“Lo que demostró la Provincia es que sí tiene la capacidad, que se trabajó muchísimo, muy seriamente, y el resultado fue muy positivo. Para nosotros, se han cumplido todos los objetivos que nos planteamos cuando nos comprometimos a llevar adelante la despedida del Indio”, concluyó.