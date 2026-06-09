Las inversiones bajo el RIGI ya superan los u$s121.000 millones y energía concentra casi dos tercios del total

Los proyectos vinculados al RIGI ya superan los u$s121.000 millones en anuncios

Energía concentra casi el 65% de las inversiones comprometidas dentro del régimen

Vaca Muerta aparece como el principal motor de los desarrollos energéticos

El litio lidera en cantidad de proyectos mineros y el cobre en volumen de inversión

Neuquén encabeza el ranking provincial con más de u$s63.000 millones comprometidos

Las inversiones mineras son mayormente extranjeras mientras que en energía predominan empresas nacionales

A casi dos años de la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), los proyectos presentados para acceder a los beneficios contemplados en la Ley de Bases ya superan los u$s121.000 millones, con una marcada concentración en los sectores energético y minero. El dato surge de un relevamiento privado que monitorea la evolución de las iniciativas vinculadas al esquema y refleja el fuerte interés que continúa despertando el régimen entre empresas nacionales e internacionales.

Según el último informe elaborado por la consultora Globaris a través de su herramienta “RIGI Tracker”, actualmente existen 39 proyectos registrados por un monto total de u$s121.237 millones. Del total, 15 iniciativas ya obtuvieron aprobación oficial y representan inversiones por u$s20.247 millones, mientras que otros 23 proyectos siguen en proceso de evaluación con compromisos estimados en u$s100.717 millones. En tanto, sólo una propuesta recibió una recomendación de rechazo por parte del Comité Evaluador, por un monto cercano a los u$s273 millones.

El análisis evidencia que las inversiones están fuertemente concentradas en energía y minería, sectores considerados estratégicos para el desarrollo exportador argentino y la generación de divisas.

La actividad energética encabeza ampliamente el ranking con 16 proyectos que reúnen inversiones por u$s78.303 millones, equivalentes al 64,6% del capital comprometido dentro del régimen. La minería aparece en segundo lugar con 20 iniciativas por u$s42.171 millones, representando el 34,8% del total. Entre ambos rubros concentran prácticamente la totalidad de los anuncios realizados bajo el esquema.

Dentro del sector energético sobresalen especialmente los desarrollos vinculados a Vaca Muerta, las obras de infraestructura para el transporte de hidrocarburos y los proyectos destinados a ampliar la capacidad exportadora de petróleo y gas. Entre ellos se destaca la iniciativa impulsada por YPF para incrementar las exportaciones de crudo, considerada hasta ahora como el proyecto más importante presentado bajo el régimen, con una inversión estimada en u$s25.000 millones.

Entre las iniciativas energéticas ya aprobadas figuran el proyecto de exportación de GNL desarrollado por Southern Energy, Golar LNG, Pan American Energy y YPF; además del Oleoducto Vaca Muerta Sur, el Parque Eólico Industrial impulsado por PCR y ArcelorMittal Acindar, el Parque Solar El Quemado de YPF Luz y la ampliación del Gasoducto Perito Moreno.

En las últimas semanas también se incorporaron nuevas aprobaciones, entre ellas el Gasoducto San Matías, pensado para abastecer futuros proyectos de exportación de gas natural licuado desde Río Negro, y la ampliación del proyecto de litio Sal de Oro, desarrollado por Posco en Salta y Catamarca.

En el segmento minero, el litio aparece como el recurso con mayor cantidad de iniciativas. El informe contabiliza 11 proyectos vinculados a este mineral por aproximadamente u$s13.500 millones. Sin embargo, el cobre concentra los desembolsos más elevados: cinco proyectos reúnen inversiones por u$s26.776 millones.

Ambos minerales son considerados claves dentro de las cadenas globales vinculadas a la transición energética y a la demanda creciente de tecnologías relacionadas con baterías, electromovilidad y almacenamiento de energía.

La distribución geográfica de las inversiones también refleja una fuerte concentración regional. Neuquén lidera ampliamente el ranking provincial con proyectos por u$s63.431 millones, impulsados principalmente por Vaca Muerta. Detrás aparece San Juan con u$s22.784 millones asociados al desarrollo minero.

Más atrás se ubican Río Negro, Salta y Catamarca, provincias que concentran proyectos relacionados con petróleo, gas y litio. A su vez, el informe señala que también comenzaron a incorporarse iniciativas en Jujuy, Mendoza y La Pampa.

En cuanto al origen de los capitales, el relevamiento muestra diferencias importantes entre sectores. En minería predominan ampliamente las inversiones extranjeras: el 85% de los proyectos corresponde a capitales internacionales y otro 10% a esquemas mixtos. En energía, en cambio, prevalecen las empresas nacionales, que impulsan el 69% de las iniciativas.